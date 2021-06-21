【中信投信】升息預期提前 新興亞股失血

美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）於上週召開，利率點陣圖顯示 2023 年有可能升息兩次，比原先預期提前，黃金創去年 3 月以來單週最大跌幅，美元指數攀高，新興市場面臨資金淨流出。

上週新興亞股資金淨流出 19.4 億美元（以下貨幣單位皆為美元），外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、泰國，金額分別為 9 億、5.9 億、2.4 億，台股流出金額為近 5 周來最高。越南為唯一逆勢吸金 0.1 億的市場，也是上週表現最強勢的，週漲幅達 1.9%。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，聯準會正逐步著力使貨幣正常化，但即使升息，市場資金仍相當充裕，屆時利率轉向雖難避免短期震盪，但長期股市展望仍相對樂觀。

產業方面，張圭慧相對看好半導體族群，她表示雖然短期受疫情干擾，但檢視半導體產業近日公布的營收，不僅大致符合市場預期，甚至略優於預期，不少個股皆有雙位數的年成長率。半導體上游 IC 設計目前市場需求強勁，面對供應鏈短缺，一線的 IC 設計公司相對擁有掌握產能的優勢。半導體中下游的晶圓代工、封測等產能亦相當緊俏，後續的營收推升動力來自更多新興應用及漲價效應。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年散戶大軍的進駐，為越股牛市帶來燃料。根據彭博、VSD 研究資料，越南股市原本就是散戶居多，比重高達 7 成。去年由於疫情爆發，央行將再融資利率（越南重要基準利率之一）降到歷史新低，加上房地產由於疫情關係流動性降低，吸引資金流往股市，散戶人數急增；2019 年越南股市平均單月新開戶數是 1.6 萬，2020 年平均為 3.3 萬，翻升了一倍，今年越股表現出色，散戶更受鼓舞，前 5 月累計的新增開戶數已超越 2020 年全年。

張晨瑋表示，越南經濟基本面仍相對穩健。越南上市企業今年獲利年增率預估約增長 3 成，而越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點 2018 年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間。建議投資人可適時分批入場。

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