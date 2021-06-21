復甦炒熱新興市場股市 原物料基金表現亮眼

第二季海外區域型股票基金績效，以新興市場股市漲幅最亮眼，其中拉美、俄羅斯等與原物料走勢息息相關的基金績效相對亮眼，另外包括中國、東協單一國家等亞股相關基金表現也不俗，部分基金漲幅可達雙位數。

保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億指出，原物料與能源價格走高，以及疫苗施打進度加速等多方因素推升之下，帶動拉美股市齊揚，細看各產業類股走勢，主要集中在能源、消費、通訊族群等，而年迄今更以原物料產業表現最為強勢。

曾訓億說，目前拉美各國採購疫苗狀況順利，主要國家疫苗覆蓋人口比率已可完全覆蓋，配合國內疫苗接種意願較去年底相比出現顯著提升，只要疫苗施打狀況持續，則有助於拉美股市補漲行情的續航力。

此外，受疫情干擾的亞股展望也不俗，主要亞股明顯反彈，其中又以越南、印度與中國的彈升幅度最大，顯示各國為杜絕經濟再次受創，積極提升疫苗接種率，緩解市場對於疫情擴散的擔憂

整體新興市場而言，亞太區域經濟與企業體質亦較穩健，因此當市場因疫情擴散產生波動時，仍能持續吸引資金進駐，加速股市恢復動能。

曾訓億表示，從獲利展望角度來看，亞太區高達 60% 的企業財報顯示今年首季獲利優於預期，隨著企業盈餘持續成長，將為亞太市場帶來中長期支撐，其中，數位科技與消費類股的獲利成長契機最值得期待。