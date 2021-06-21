富邦人壽櫃檯來客量低於50% 全台再提前打烊

新冠肺炎疫情嚴峻，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽甫於 6/8 宣布全台櫃檯營運時間提前至下午 3:30，但由於來客數持續減少、已低於 50%，因此今 (21) 日再宣布全台客服櫃檯調整營業時間為「早上 8 點半至中午 12 點半」並降載人力。

富邦人壽表示，疫情以來，已推出視訊投保、視訊生調體檢替代方案等多項零接觸數位保險服務，亦持續鼓勵客戶多加利用官網線上客戶服務和 0800 電話客服專線等，推廣至今，民眾對於以數位管道來取得保險服務的接受度與熟悉度已有所提高。

據富邦人壽客服櫃檯來客數量統計，疫情爆發前每日平均總來客數約 750 人，5 月中旬疫情爆發後平均總來客數降至約 440 人，6 月來客數更持續下降，每日平均總來客數約 330 人，由於來客數已降至 50% 以下，為持續降載客服人力，再加上多數民眾與保戶對於數位服務已漸趨熟悉，富邦人壽再次調整全台 10 個客服櫃檯的營業時間。

現階段民眾若想要進行視訊投保，只需要運用手機、平板等行動裝置，透過簡單的「連線、簽名、傳送」三步驟即可完成，在業務員的清楚解說與詳細指引下，富邦人壽視訊投保服務廣受 50 歲以下民眾青睞。

除了視訊投保管道外，民眾亦可選擇網路投保來強化壽險保障，富邦人壽網路投保提供定期壽險、小額終老保險、外溢壽險等三種不同類型的壽險商品，以及具備協助達成財務目標特色的年金險，民眾可依自身需求選擇投保，藉由手續簡便且免出門、免排隊、不受時間與空間限制的優勢，在疫情期間 24 小時都能自主上網購買，保費也更便宜。

理賠彈性方案部分，針對此次確診新冠肺炎的保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房的標準給付，另有購買手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障內容。

此外，為給予確診保戶、醫護和防疫人員及時協助，富邦人壽提供確診關懷慰問金表達關心，亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員 (受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用) 等，積極實踐企業社會責任，並向前線醫護與防疫人員的辛勞致意。