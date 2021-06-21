昇佳感測器新品Q3放量 營收估續創新高

昇佳電子 (6732-TW) 感測新品報捷，手機後相機色溫與防閃爍感測器將在第三季放量出貨，法人指出，新品單季出貨量 200 萬顆起跳，加上手機傳統旺季來臨，估昇佳第三季營收上看 18 億元，挑戰連兩季創高。

儘管近期市場出現中國手機需求放緩的雜音，不過，昇佳表示，手機客戶需求續強，公司在主流機種僅能滿足 70% 左右的訂單，且今年以來出貨量僅有個位數增長，也印證供應鏈庫存水位極低。

法人看好，昇佳受惠工程技術支援優勢，以及中國零組件本土化趨勢，將持續擴大在全球智慧型手機光感測器的市占率，且今年新推出的手機後相機色溫與防閃爍感測器出貨可望起飛，單季出貨量預估自首季的 20 萬顆，拉升至 200 萬顆以上。

昇佳自第二季起隨著晶圓供給短缺情況改善，加上價格調整，4、5 月營收連兩個月創下歷史新高，5 月營收高達 5.67 億元，月增 3.55%，年增 110%，累計前 5 月營收 23.82 億元，年增 16.76%。

展望後市，儘管昇佳 6 月受京元電 (2449-TW) 產能降載影響，不過，法人認為，僅造成暫時性衝擊，需求將遞延而非消失，且客戶需求不減及缺口尚未滿足，因此第二季營收維持原先預估值，達 15.5 億元，季增 22%、創下歷史新高。

同時，昇佳第三季也隨著傳統旺季效應、新品出貨，營收可望更上一層，達 18 億元，季增 16%，挑戰連兩季改寫新猷。