銀行帳戶遭凍結 香港蘋果日報周一將決定是否停刊

據《彭博》報導，黎智英的高級顧問 Mark Simon 表示，在香港警方逮捕高級編輯並凍結其銀行帳戶後，壹傳媒董事會將於周一開會，決定是否關閉其出版的民主派報紙《蘋果日報》。

Simon 說，香港國家安全官員禁止該報使用其銀行帳戶，除非當局允許，否則可能需要關閉報紙的印刷和數位業務。他表示，經常與報社有業務往來的公司試圖在周五 (18 日) 將錢存入其帳戶，但被阻止。

交易所文件顯示，蘋果日報截至 3 月底，擁有約 5.21 億港元 (6700 萬美元) 現金，並表示自 4 月 1 日起，它能夠在沒有新注資的情況下繼續運營 18 個月。 壹傳媒股票已遭暫停交易。

蘋果日報周末報導，壹傳媒董事會計畫在周一要求香港保安局釋放一些凍結的資產，以便在月底前支付員工的薪資。

根據三位不肯具名的記者和編輯稱，蘋果日報編輯部部分團隊的高級管理人員，已經召集記者和編輯—包括休假員工，參加周一下午 4 時的緊急會議。他們說，有些團隊已經告知兼職人員，包括實習生，沒有必要在辦公室露面或繼續為報社工作。

香港警方上周四逮捕了該媒體機構的五名高級職員，並凍結了 1800 萬港元的公司資產。當天，大約 500 名警察來到蘋果日報總部，搜查了該公司的辦公室，禁止記者靠近他們的辦公桌，並最終帶走了近 40 台屬於編輯人員的電腦。

香港外國記者會發布聲明表示，其「擔心最新行動將足以恐嚇香港的獨立媒體，並給香港基本法保障的新聞自由帶來寒意」。

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