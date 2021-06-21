中國電信大幅調升股利配發比率 股價逆勢飆8%

周一 (21 日) 中國電信 (728-HK) 宣布調整配息比率，自 2022 年起配發中期股息，並指出在 A 股發行上市後 3 年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔純益的 70% 以上。

受到利多消息帶動下，中國電信跳空開高走高，逆勢大漲約 8%，市值達 2000 億港元。

資料來源: 東方財富網, 中國電信日線走勢

中國電信公佈，董事會同意 2021 年度以現金方式分配的利潤不少於該年度本公司股東應占純益的 60%。而在 A 股發行上市後三年內，每年配發現金比率逐步提升至 70% 以上。

中國電信指稱，在充分考慮股東報酬、公司獲利情況、現金流水準及未來發展資金需求後，董事會審核並通過關於調整公司配息政策的提案。

根據該公司的年報顯示，於 2018 年～2020 年三個財政年度配發年度股息均為每股 0.125 港元，相當於當年 EPS 約 40%。

電信類股一向被市場喻為防禦型類股，也是定存概念股，特別是中國國營的電信類股因流動性佳，更是法人長線偏好的持股，而配股比率大幅提升，也帶動現金股利殖利率的走揚。

由於香港執行緊盯美元的聯匯制度，因此在貨幣政策與利率水準跟隨美國聯準會政策腳步，所以對比港幣定存利率來看，中國電信調升配息率，將使得投資吸引力大幅提升。

