〈半導體廠染疫〉京元電確診接近清零 指揮中心：對社區威脅小

國內今 (21) 日新增 75 例 COVID-19 本土確定病例，下滑至百人以下，也是此波疫情以來的新低。對於京元電 (2449-TW) 移工群聚事件，疫情指揮中心表示，累計 342 人確診，但情況已獲得控制，目前已接近清零狀況，對社區的威脅相當小，苗栗各電子廠也都沒有停工，僅維持不等程度的降載運轉。

醫福會執行長王必勝說明，苗栗日前爆發電子廠移工群聚案，6/4 設立前進指揮所，迄今已 18 天，期間追蹤 8 家工廠，共計 471 人確診，其中本國籍 71 位、占 15%，外國籍 400 位、占 85%；個案分布以京元電最多，7200 個員工中就有 342 人染疫。

王必勝說明，由於這些電子廠都是國家重要的產業鏈，因此，大規模篩檢期間未停工，但因有人員被匡列，採取各種不同程度的降載，以分流運轉，這段期間，確診者陸續痊癒，居家隔離者也陸續解隔離，目前看來，情況可說是獲得控制，正在逐步進行復原的工作。

王必勝表示，從苗栗設立熱區篩檢站的陽性率來看，只有 0.09%，移工群聚事件對於社區的影響是非常輕微的，目前已接近清零狀況，近 3 天只有 6 位確診，都是屬於匡列者，解隔離時採檢才進一步確診，

國內今天本土確診人數下降至百人以內，75 例個案中以新北市 38 例最多，其次為台北市 22 例，不過，確診個案中仍新增 20 例死亡，累計 569 例死亡病例。外界關注全國三級警戒何時能夠「微解封」？指揮官陳時中表示，確實是趨穩定，朝比較好的方向發展，但防疫行動還是要維持，口罩戴好、手部清潔，環境也要清潔乾淨。

行政院長蘇貞昌呼籲，台灣沒有鬆懈的本錢，還是要請大家配合防疫，出遊、群聚都請再等等，並表示，這幾天來自政府採購、友邦提供的疫苗陸續到位，希望大家能夠依序施打疫苗，妥善做好防疫，大家就能早日恢復正常生活。

美國政府捐贈 250 萬劑莫德納疫苗，已於昨天傍晚抵台，共 3 批，效期為 10 月 27 日、11 月 7 日。隨著疫苗擴大接種，根據指揮中心統計，19、20 日周末 2 天共接種 11 萬劑疫苗，截至目前，接種人次累計 154 萬人次，今天新增 17 例接種疫苗後死亡通報事件。

