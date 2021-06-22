政院：雙北外送員、收銀員、記者等高風險工作者 7/1起開放打疫苗

新公費疫苗接種順序出爐，行政院長蘇貞昌今 (22) 日拍板，針對疫情較高風險的雙北，特別納入計程車駕駛、外送員、貨運司機、收銀人員、媒體第一線採訪工作人員等類別，並要求相關部會協助造冊，自 7 月 1 日起配送、施打疫苗。此外，疫情指揮中心也同意，開放全體孕婦可選擇接種 AZ 或莫德納疫苗，約 18 萬人適用。

中央公布最新公費疫苗接種對象十大順序，其中孕婦與 75 歲以上長者同列第六類對象，並新增 65 歲至 74 歲長者、19 至 64 歲具有易致嚴重疾病高風險疾病者，以及 50 至 64 歲成年人。

蘇揆今天主持擴大防疫會議，會中指出，為維持國家正常運作及迎接正常生活，在指揮中心的建議下，7 月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施和民生運作時具高接觸特性的各類人員。

針對疫情較高風險的雙北，將納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場 (含超商) 收銀人員等類別，請相關部會協助造冊，於 7 月 1 日配送疫苗施打。

此外，包括雙鐵、油氣水電與傳播等國家關鍵設施必要人員、全國的郵差與郵件處理中心人員、國家考試工作人員、幼兒園與安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、矯正機關工作人員、戶役政系統機房人員、第一線處理遺體相關工作人員，擬納入下一波優先施打對象。

副指揮官陳宗彥今天也在防疫會議記者會後宣布，由於各地方政府都有反應，希望開放孕婦選擇 AZ 或莫德納疫苗施打，因此，經中央與專家連夜討論後，決定放寬規定，孕婦可自行選擇廠牌，不過，提醒孕婦接種前應與醫師討論風險與接種效益。

高雄市府昨天率先宣布，最快自 23 日起讓 1 到 5 類孕婦接種莫德納疫苗。新竹市今天上午也率全國之先，通知市內準媽媽可接種莫德納或 AZ 疫苗。