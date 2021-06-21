長虹、華固加碼布局北士科園區取得建地

看準企業發展對辦公空間需求，建商在台北科技走廊持續超前部署，北投士林科技園區科專區土地成為加碼標的，華固 (2548-TW)、長虹 (5534-TW) 持續加碼，長虹今 (21) 日公告，以 15.37 億元 (含容積移轉 1.9 億元) 取得此區域建地 626.87 坪，平均每坪價格為 215 萬元。

長虹 2019 年以總金額 13.35 億元，買下北士科軟橋兩筆合計 835.32 坪土地，估釋出 8000 坪辦公面積，而長虹又進一步砸下 15.37 億元買下此一區域建地 626.87 坪。

商仲業者觀察，包含永陞建設、華固建設、興利開發已取得建照預計蓋廠辦大樓，預計北士科將釋出 1.2 萬多坪辦公面積；再加上已經申請都審、登記信託擬合建或興建的土地、以及市府預計招商地上權案，預估未來 6 年內將會釋出 15 萬坪辦公面積。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，近年台北非核心商圈商用土地大翻身，繼內湖及南港土地交易熱絡後，北投、士林科技園區科專區土地成為建商鎖定重點目標。

目前市中心區一地難求，新辦公供給少的狀況下，建商也加快開發興建腳步，以搶企業進駐北士科智慧園區的先機，華固建設 (2548-TW) 在 2019 年以 17.34 億元買下 898 坪土地，已在同年取得建照，已推出「華固創富中心」，建物總坪數達 6210 坪加上 158 個車位，房屋 16 戶 ( 1740.82 坪)，及停車位 44 個並以 12.24 億元，並售予友華生醫 (4120-TW) 設立總部大樓。

華固也在今年加碼北士科園區再取得 695 坪建地。