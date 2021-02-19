建商急卡位北士科園區 估未來6年釋出6萬坪辦公空間

建商在台北科技走廊持續超前布署開發，其中北投士林科技園區科專區土地開發狀況，包含永陞建設、華固建設 (2548-TW)、興利開發等陸續取得建照，預計蓋廠辦大樓等，加上新開發案，未來 6 年內建商將釋出 6 萬坪辦公面積。

目前在北士科園區等廠辦開發案，永陞建設、華固建設取得建照，預計釋出 1.2 萬多坪辦公面積；商仲業者指出，此區域如加上已經申請都審、登記信託擬合建或興建的土地、以及市府預計招商地上權案，預計將釋出高達 15 萬坪的辦公面積。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，近年台北非核心商圈商用土地大翻身，繼內湖及南港土地交易熱絡後，北投士林科技園區科專區土地成為建商鎖定重點目標，其中豐樂地產在此區域持有土地面積最大，江陵機電次之。因市中心區一地難求，新辦公供給少，建商因此加快開發興建腳步，搶企業進駐先機。

建商方面，華固 2019 年以 17.34 億元買下北士科 898 坪土地，在同年取得建照，預計推出「華固創富」釋出約 4000 坪辦公面積；興利開發在 2017 年以 19.84 億元買下 1,567 坪土地，也取得建照，預計興建「中鼎集團第二總部」，辦公面積約 5000 坪；而永陞建設則在去年取得建照，預計釋出約 3000 坪辦公面積。

依送件資料顯示，北士科開發計畫完成都審、未來走向開發廠辦的還有三筆，長虹 (5534-TW) 2019 年以總金額 13.35 億元買下兩筆合計 850 坪土地，推估釋出 8,000 坪辦公面積；而華固建設以 13.6 億元買下 824 坪土地，推估釋出 3000 坪辦公面積；遠雄建設 (5522-TW) 在 2020 年以 27.09 億元買下 1,736 坪土地，推估釋出 7000 坪辦公面積。加總已取得建照、有申請都審、以及已登記信託擬合建或興建等有進展的科專區私有土地，估未來 6 年將可釋出 6 萬坪辦公面積。

柯宏安分析，北投士林科技園區內的科專區土地約 7.5 萬坪，其中私有地 43 筆地號共約 4.5 萬坪，觀察近 2 年已有近 35% 土地取得建照、申請都審、登記信託等已開始或擬規劃興建的進展，顯見建商看準企業對於新辦公空間需求，持續超前布署，

目前北士科園區是台北市除了內科、南軟外，適合產業群聚發展的園區型商圈，雖然目前發展尚未成熟，但以目前新辦公大樓供不應求的狀況，仍可能吸引一些有設立企業總部需求，或一些希望先以相對較低購入成本的企業提前佈局進駐。