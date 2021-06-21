〈美股盤前要聞〉 美債殖利率跌破1.4% 美股期貨上升

30 年期美債殖利率跌破 2%，是自 2 月以來首度，而 10 年期美債殖利率一度下跌破 1.40%，為近 4 個月的低點。美股期貨週一 (21 日) 小升，道瓊期貨漲 0.61%，標普 500 期貨漲 0.50%，那斯達克 100 期貨漲 0.57%。

1. 30 年期美債殖利率跌破 2% 自今年 2 月以來首次

30 年期美債殖利率周一 (21 日) 跌破 2%，是自 2 月以來首度，10 年期美債殖利率跌至 1.40% 以下，因股市拋售刺激了避險資產需求。

據《彭博》報導，截至台北時間 11:38，30 年期美債殖利率下跌約 7 個基點，至 1.94% 左右，而基準 10 年期美債殖利率一度下跌約 8 個基點，跌破 1.40%，為近 4 個月的低點。亞洲股市走低，日本日經 225 指數下跌 4%，日圓轉強。

加拿大皇家銀行 (RBC) 駐香港的亞洲貨幣策略主管 Alvin T. Tan 表示，在亞股遭拋售之下，美股期貨走弱，也打壓了美債殖利率。「這更像是一種典型的避險舉措，因為我們今天早上也看到日圓走強。」

2. Netflix Q2 新增訂閱恐再未達標

Netflix (NFLX-US) 本季訂閱戶成長恐再度不達標，但 KeyBanc 資本市場公司分析師認為，這回不需要擔心了。

Netflix 第一季新增訂閱 400 萬人，遠低於公司目標的 600 萬人，且預期第二季只會新增訂閱 100 萬人。Netflix 的理由是，因為新冠疫情導致製作延遲，所以平台上的新節目減少，導致新增訂閱放緩。

出於這些原因，Patterson 甚至認為 Netflix 第二季新增訂閱人數低於該公司自家預期，第三季財測也可能疲弱。

儘管如此，KeyBanc 資本市場公司分析師 Justin Patterson 仍樂觀看漲 Netflix ，因為 Netflix 兩大強檔電視劇《紙房子 (Money Heist)》和《獵魔士 (The Witcher)》可能會及時回歸，迎接休假歸來的觀眾。《紙房子》將分為兩卷，分別於 9 月和 12 月發布，而 Patterson 預期下一季《獵魔士》可能會在 11 月或 12 月發布。

3. 比特幣周一下挫失守 33000 美元

隨著中國當局在四川擴大對加密貨幣的打擊，比特幣價格持續下挫，周一 (21 日) 下午新一波急殺，更使其價格失守 33000 美元。

據 Coindesk 報價，至台北時間 15:15，比特幣價格報 32895 美元，24 小時下跌 7.3%。其他受歡迎幣種也大跌，以太幣低至僅 2028 美元，狗狗幣跌破 0.26 美元，24 小時跌幅也在 7-10% 之間。

近日的價格下滑，也使比特幣圖表顯示，其 50 日移動平均線已經跌至 200 日移動平均線下方，出現「死亡交叉」，前一次出現此一現象為 2020 年 3 月。儘管當時大跌，但不久之後重新開啟了巨大的牛市。

4. 歐盟官員：新《數位市場法》並非針對美國科技企業

歐盟執委會數位與競爭專員 Margrethe Vestager 周日 (20 日) 接受媒體採訪，否認即將推出的《數位市場法 (Digital Markets Act)》將針對美國科技公司的說法。

數位市場法近期引來關注，此前白宮對歐盟最新的科技政策提出了批評，並暗示在共同應對大型科技平台帶來的挑戰上，歐盟「沒有興趣與美國真誠地接觸」。

Vestager 對《金融時報》表示，擬議中的新法旨在關注大型科技巨頭對規模較小公司的主導地位，其所產生的市場效應。DMA 不針對任何一個企業或國籍，歐盟希望弄清楚「誰應該在範圍內」。她表示，歐盟制定的標準將有助於形成更廣泛的關注焦點，而不僅僅針對矽谷最大的科技公司，包括 Google、亞馬遜、Facebook、蘋果和微軟。

5. 尖牙股走勢分歧 臉書、谷歌續漲 蘋果、Netflix 下滑

尖牙股 (FAANG) 在去年帶動美股創下歷史新高，但是在今年的走勢卻出現分歧。其中，臉書 (FB-US) 及谷歌 (GOOGL-US) 持續飆升，但是其他 3 檔卻落後於大盤。

報導指出，今年迄今，在尖牙股的 5 檔個股中，臉書和谷歌的股價分別上漲了 21% 和 37%，但是，其他 3 檔的走勢卻落後於大盤。亞馬遜 (AMZN-US) 今年迄今的股價僅上漲了 7.1%，落後於標準普爾 500 指數 11% 的漲幅。蘋果 (AAPL-US) 和 Netflix(NFLX-US) 的表現更糟，分別下跌了 1.7% 和 7.4%。

近期以來，在標普 500 指數當中，就有數百檔成分股表現超過蘋果，其中有許多是受疫情重創的個股，像是美國郵輪集團嘉年華 (CCL-US) 今年迄今上漲了 30%，美國航空 (AAL-US) 上漲 41%。另外，在 2020 年落後的科技股今年也出現漲幅，思科 (CSCO-US) 迄今上漲 16%，英特爾 (INTC-US) 上漲 12%。