MCU需求強+漲價 笙泉前5月轉盈 EPS 0.39元

MCU 廠笙泉 (3122-TW) 今 (21) 日公告 5 月自結，稅後純益 0.07 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.19 元，累計前 5 月稅後純益 0.15 億元，每股稅後純益 0.39 元；受惠 MCU 需求暢旺、漲價效應，笙泉營運穩定成長，前 5 月轉虧為盈，也賺贏去年全年。

笙泉受惠感測儀錶、照明與顯示、電源需求強勁，營收節節攀升，5 月營收達 0.6 億元，月增 6.14%，年增 32.6%，已連兩個月創新高，累計前 5 月營收 2.53 億元，年增 48.29%。

笙泉指出，32 位元 CM0 MCU 產品線自 2019 年推出後，受到客戶肯定，去年已開始接單生產，今年接單量也有數倍成長，且去年開發的 CM0 電競新品將在今年推出，可望進一步擴充電腦周邊產品線，再搭配 USB 應用，導入更多高附加價值的應用裝置。

展望全年，笙泉表示，公司今年將聚焦 8051 MCU 與 CM0 產品，淡出原先的 6502 MCU 產品線，預期今年 8051 MCU 銷售量將達 9871.4 萬顆，年增 31.83%，6502 MCU 則約 1055.7 萬顆，年減 47.55%。