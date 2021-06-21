〈東元改選前哨戰〉市場派反撲 鈺叡擬收購菱光過半股權 溢價近2成

東元 (1504-TW) 經營權之爭再現變數，鈺叡公司今 (21) 日宣布，以大股東身分協助菱光 (8249-TW) 進行策略轉型，將以每股 29 元收購菱光 (8249-TW) 50.1% 股權，以菱光今日收盤價 24.3 元計算，溢價 19.3%。

東元今年將全面改選 11 席董事，因應疫情股東會將延期召開，目前董事會尚未決議股東會日期，父子經營權之爭也陷入延長賽。市場解讀，鈺叡加入被視為市場派的菱光陣營，除了突襲東元公司派，也為此次經營權再添變數。

鈺叡表示，公開收購菱光過半股權後，將適時挹注資源、管理經驗、產業人脈網絡，協助菱光強化業務競爭力，開拓高附加價值的產品應用，轉型成為跨產業和多面向領域應用的平台，希冀能協助菱光成為台灣 AI 及 IOT 領域中強而有力的感測器夥伴。

鈺叡由達勝伍創業投資公司及資深專業經理人共同投資設立的公司，股東組成除了達勝伍外，還包括專業經理人趙元旗、光元實業及東安投資；鈺叡董事長郭冠群，曾任摩根史坦利台灣區總裁，之後轉任花旗環球金融亞洲副董事長，是外資投資銀行界名人。

鈺叡指出，期望透過完整且堅實的合作團隊，為菱光帶來全新視野，並注入成長新動能。此次以十年來新高價格及高收購比例進行公開收購，期望股東大眾能參與本次應賣。