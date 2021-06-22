〈能源盤後〉伊朗強硬派主政 核協恐難成 原油飆升2018年以來最高收盤價

週一 (21 日) 交易，原油期貨價格飆漲，WTI 原油和 Brent 原油均收在 2018 年以來最高水準，係因市場預期伊朗在經歷上週總統大選後，將拖延旨在恢復伊朗核子協議的談判，以及能源需求持續復甦。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，由於「四面八方都有利多消息，所以石油持續兇猛大漲。」

「疫情過後持續的經濟復甦，以及強勁的需求成長導致實物市場緊繃。與此同時，近期的伊朗大選結果表明，伊朗核協與伊朗的原油供應量前景難以捉摸。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.02 美元或近 2.8%，收每桶 73.66 美元。該契約週二收盤屆期。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.83 美元或近 2.6%，收每桶 73.12 美元。此為交易最活躍契約。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.39 美元或 1.9%，收每桶 74.90 美元。

根據道瓊市場數據， WTI 原油和 Brent 原油價格均收在 2018 年 10 月以來最高點。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「伊朗核協看起來不太可能達成，且現在股市正擺脫上週以來對升息的恐懼，再次提高了石油需求的預期，因為市場意識到，距離升息還有好一段路要走。」

伊朗總統大選

在強大競爭對手遭取消競選資格後，一如預期地由強硬派的司法部長萊希 (Ebrahim Raisi) 當選伊朗總統。據半島電視台報導，萊希 2 年前因於 1988 年擔任副檢察官時參與大規模處決政治犯的行動而遭到美國制裁，報導指出他聲稱任期間所做的一切是為了捍衛人權。

美聯社報導，參與伊朗核協談判的高階外交官週日表示，談判取得了進展。然而，Flynn 認為，「事實是，萊希地當選讓協議幾乎不可能達成。」

分析師曾警告，如果伊朗核協達成，全球石油市場最快今年下半年就會看到大量供應量。Flynn 指出，「以目前全球對石油和能源產品的需求成長趨勢來看，倘若伊朗原油真的返回市場，將會被市場高度需要。」

「全球備用產能更令人擔心，且由於全球自傳統化石燃料轉移出來的趨勢，投資金額也出現歷史性下降，使得全球供應不足。」

美銀分析師週日表示，Brent 原油均價應為 68 美元，但 OPEC + 的閒置石油產能「充足」，加上伊朗石油可能回歸，仍可能縮限今年的油價上限。

但另一方面，也有一些因素可能會推動 Brent 原油明年短暫上漲至 100 美元，部分係因「經歷 18 個月的封鎖限制後，累積了大量的行動需求。需求反彈蓄勢待發，但供應可能無法完全跟上，這讓 OPEC 在 2022 年能控制石油市場。」

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