歐盟駐美大使：年底前終結美歐鋼鋁關稅戰

《彭博社》台北時間週二 (22 日) 報導，美國和歐盟正就川普時期徵收的鋼鐵關稅問題進行談判，歐盟目標讓美國在今年底前停止徵收金屬關稅。

歐盟駐美大使蘭姆布里尼迪斯 (Stavros Lambrinidis) 週一在威爾遜中心主持的虛擬討論表示，鋼鐵產能過剩正損害歐盟和美國，美歐尋求在年底前解決長達 2 年的鋼鋁關稅爭端。

美國前總統川普於 2018 年 6 月任期內，以國家安全為由對歐洲鋼鐵和鋁材分別徵收 25% 和 10% 的關稅，作為反制措施，同年歐盟宣布 6 月 1 日起，將對威士忌、摩托車、牛仔褲、化妝品等一系列美國商品加徵 50% 關稅。

在上週美歐峰會上，歐美同意就飛機補貼爭端宣布休戰五年，喘息空間以解決長達 17 年的爭端，雙方正積極改善彼此間的貿易關係。

受到報復性關稅的重創，美國威士忌製造商幾個月來一直遊說解決爭端並取消關稅。外媒報導稱，美國方面不願就取消鋼鋁關稅制出明確的時間表，是因為鋼鋁關稅在拜登的關鍵選區很受歡迎。

蘭姆布里尼迪斯稱：「我們將在接下來五個月坐下來談，直到年底，我們將努力解決產能過剩的根本問題，我們的絕對目標是必須取消這些關稅，這些關稅傷害了很多很多行業。」

蘭姆布里尼迪斯提到：「歸根究柢，歐洲鋼鐵和鋁業都在遭受產能過剩的困擾，產能過剩問題對歐盟的傷害和對美國的傷害一樣大。」

蘭姆布里尼迪斯稱：「真正的問題是來自中國鋼鐵產能過剩，在新冠疫情期間，鋼鐵和鋁的產能過剩實際上有所增加，因為美國正在對歐盟徵收這些關稅，所以中國的產量更高。」

美歐鋼鋁戰有望年底終結消息激勵下，美東時間週一午盤截稿前，擁有 Levi’s 牛仔褲品牌的利惠 Levi Strauss (LEVI-US) 週一午盤上漲 2.36%，暫報每股 25.14 美元。哈雷 (HOG-US) 上漲 4.91%，暫報每股 45.92 美元。

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