〈貴金屬盤後〉認清升息還有一陣子 美元漲勢稍歇 逢低買盤湧進黃金

週一 (21 日) 交易，黃金期貨價格收高，自 2020 年 3 月以來的最大單週跌幅中部分反彈。

黃金上漲之際，先前大漲的美元也稍微回落。先前美元已觸及約 10 週高點，且創下一年多來最大單週漲幅，令黃金、白銀等美元計價的資產承壓。

Altavest 合夥人 Michael Armbruster 表示，「上週美元指數大漲重挫了黃金，但我們認為美元漲勢現在已經被拋在後頭了。」

「如果我們正確，本週美元走弱，那會是黃金反彈的好藉口。短期來看，我們看漲黃金。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 13.90 美元或近 0.8%，收每盎司 1782.90 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上升 6 美分或 0.2%，收每盎司近 26.03 美元。

上週黃金收低 5.9%，創去年 3 月 13 日以來最大單週跌幅。白銀上週收低 7.7%。

美元走強可能是黃金的最大逆風之一，自從 5 月下旬重回 1900 美元心理高點後，黃金力道又消退，自 6 月 11 日以來一直沒有高於該水準。

StoneX 的 EMEA 和亞洲地區市場分析主管 Rhona O’Connell 指出，上週 FOMC 會議的基調「從預測文件上判斷，不像過往那樣寬鬆，但卻沒有實際上的變化。

「從一些市場的反應來看，好像是將該會議視為更鷹派且已經示意實質性變化那樣，本就已經承壓的黃金更是受到重挫，跌入超賣領域。」

「但現在黃金遇上大量的逢低買盤，我們可以預期有進一步上漲。｣O’Connell 說。

聖路易斯 Fed 主席 James Bullard 上週五表示，他預期央行在 2022 年調升基準利率，這將金價推回盤中低點。

XM 高級投資分析師 Raffi Boyadjian 研究報告寫道，「黃金漲勢能否變得更有持續性，這很大程度上要看未來幾日的美元漲勢，而這可能會取決於 Fed 官員本週發表的評論。」

週一 Bullard 和達拉斯 Fed 主席 Rob Kaplan 在一場網路研討會上表示，他們看到 2022 年的通膨仍超過央行 2% 目標上方居高不下，也高於 Fed 許多官員的預估。Bullard 不是今年 FOMC 利率制定的票委，但會是 2022 年的票委，而 Kaplan 則將在 2023 年擔任票委。

在此背景下，週一交易中 ICE 美元指數小降 0.4%，有利於美元計價的黃金價格。

其他金屬商品交易