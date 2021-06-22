Fed鷹派ECB將提前跟進？拉加德否認：歐美處境截然不同

歐洲中央銀行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一 (21 日) 表示，儘管聯準會 (Fed) 釋出鷹派訊號，引發全球貨幣政策收緊的揣測，但兩個經濟體處境截然不同，預計美國通膨僅會對歐元區產生溫和影響。

隨著美國經濟重啟、物價快速反彈，聯準會官員上周宣布已開始討論縮減購債計畫。市場分析師預測，聯準會將在 8 月傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會，或 9 月準備減購。這引發市場對通膨上升和全球收緊貨幣政策的猜測。

不過，拉加德周一在歐洲議會上拒絕將兩個經濟體進行比較，稱美國的復甦進展遠遠比歐元區還快。

拉加德說：「雖然很難不將美國和歐洲進行比較，但兩個經濟體的處境截然不同，兩者存在許多差異，這比較沒有很明智。」

然而，拉加德承認，美國通膨上升會產生一些「外溢效應」，包括進口價格上漲、出口強勁，甚至可能是改變歐元區民眾對通膨的預期，但預計對歐元區通膨 (調和消費者物價指數， HICP) 的影響是溫和的。

拉加德重申 ECB 3 月份的預測，估計美國紓困案將讓歐元區 2021 年至 2023 年的通膨率上升 0.15 個百分點，經濟成長累計上升 0.3 個百分點。

此外，拉加德仍認為現在還不是升息的時機，ECB 將保持有利的融資環境，若市場利率持續上升，可能會導致整個經濟相關的融資條件收緊，會對正在復甦的經濟和通膨展望構成風險。