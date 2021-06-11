ECB維持利率不變、重申下季加速購債 拉加德：討論政策退場還太早

歐洲央行 (ECB) 周四 (10 日) 維持三大主要利率不變，並重申下季加快購債步調。雖上調今明兩年的 GDP 和通膨預期，ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 認為長期通膨預期依舊低迷，還不是時候討論政策退場。

5 月利率聲明指出，ECB 將主要融資利率維持於 0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.5% 不變，直到通膨前景穩步朝向目標水平 2% 靠攏。

ECB 也表示，將繼續執行總規模 1.85 兆歐元的疫情緊急購債計畫 (PEPP)，直到 2022 年 3 月底，或是判斷疫情危機已經解除為止。

在對融資條件和通膨前景進行共同評估後，ECB 表示，第 3 季 PEPP 購債速度將快於今年第 1 季。為防止殖利率上揚加重歐元區借貸成本，ECB 3 月時宣布加快購債步調。

發布利率決議後，拉加德於記者會上表示，近月通膨回升主要為基期效應、暫時因素和能源價格上揚所致，下半年料將持續上揚，並隨著暫時性因素消散後而下滑。

ECB 上修歐元區今、明國年的國內生產毛額 (GDP) 增長預期，分別至 4.6% 和 4.7%，並調高通膨預期，預計今年通膨率將達 1.9%，2022 年將達 1.5%。

儘管如此，拉加德認為潛在價格壓力依舊低落，過快收緊政策恐對正在復甦軌道上運行的經濟構成風險，現在談論 PEPP 退場時機還太早。