疫情後大復甦潮 思科股價上看100美元

2020 年科技漲潮中，思科完全被排除在外，全年下跌 3.5%，反觀科技股加權的那斯達克綜合指數則上漲 44%。但隨著投資者尋找漲潮遺珠—定位良好、預期可自今年下半企業科技支出加速趨勢中獲利的科技股，思科股價已經開始好轉，今年迄今已上漲 21%，至少一位分析師認為，該股可望較現行股價有更多上漲空間。

Evercore ISI 研究分析師 Amit Daryanani 週一發布長篇研究報告，闡述思科 (CSCO-US) 股價最終如何達到 100 美元的理由。他重申思科股票「優於大盤」的評級，並將其正式目標價自 58 美元上調至 62 美元。

投資者顯然買單此看法，週一思科大漲 1.11 美元或 2.13%，至每股 53.18 美元。但從長遠來看，該分析師認為還有更多上漲空間。

「在後疫情時代，思科仍然是一項有吸引力的資產。」他認為，由於重返辦公室、混合雲端網路的採用率提高，以及思科在公共雲端基礎設施的參與度越來越高，這些將推動思科股價翻倍成長，可望實現內部營收成長 5% 左右 (偏中值的個位數百分比)，此外還能透過收購成長。

考慮到 IT 環境的改善以及 5G、Wi-Fi 6 和 400 Gb 網絡技術等關鍵技術的日益普及，他指出，「我們看到廣泛網絡支出加速的潛力。」

他也認為，思科強勁的自由現金流產生和獲利能力被低估了。

近期他預期，大宗商品成本的阻力會有一些緩解，隨著返回工作潮刺激園區網路設備的需求增加，營收預計會加速。結論就是，他認為思科已經做好了「疫情後超大復甦」的準備。

Daryanani 還認為，思科未來幾季將受益於與去年同期的低門檻比較，因為過去 12 個月的營收下降 7%。他指出，下半年 IT 支出應該會增加約 6%，而思科可望超過這個數據。

另外，他也認為思科排定在 9 月 15 日的分析師大會可能會成為股價的新催化劑。