擁三大利基 消費基金後勁十足

主題式基金近來成為國內投資人關注的焦點，景順投信指出，相較於其他主題式基金，消費基金具有「高度多樣性、不可取代性、生命周期長」等三大利基，與其他投資主題很不同，適合長期投資，現階段也是投資消費產業的好時機。

首先，消費產業具有高度多樣性，景順投信表示，除了傳統定義像是循環消費或必需消費外，隨著環境迅速變遷，現在可以透過更多行業進行數位或是更廣義地消費，例如科技軟體業的電子遊戲、金融業的行動支付，甚至工業族群當中的 Uber 等。其次為不可取代性，只要有人類活動就會有消費行為，沒有人可以不消費，最後是消費產業的生命週期通常比其他產業長，像是芭比跟迪士尼都超過 60 年歷史，這也是消費產業的迷人之處。

隨著這波新冠疫情改變了人們的消費行為，不僅打斷傳統實體商店的消費人流，也帶來了新的數位消費趨勢，景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 分析，其中最明顯的一個影響是，更加速電子商務平臺的用量成長。在 Covid-19 疫情期間，美國線上平臺的食品與消費品銷售量增加一倍，這是以往電子商務最難進攻的產品品項，以美國為例，預期未來美國電子商務可占整體零售業銷售額的 30% 左右，但現在這個比率在美國僅有 13%，因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

行動上網便利性帶動龐大消費潛力

資料來源：美國銀行，資料截至 2020 年 6 月。

找出消費趨勢改變的方向，並在消費產業當中尋找受惠者，一直是景順環球消費趨勢基金長期布局的核心，Ido Cohen 觀察到疫情明顯改變全球消費行為，投資組合中三分之二以數位化生活方式主題為主軸，像是電商，線上遊戲、串流影音、社交媒體等等透過網路進行的消費模式，另外三分之一為歐美疫苗施打下，疫情逐漸解封的消費體驗相關受惠股，都是目前值得關注的趨勢與主題，顛覆一般市場對消費主題基金的印象。

因為消費產業具有高度多樣性，更考驗選股功力，截至 2021 年 5 月底，景順環球消費趨勢基金近十年漲幅達 416.93% 遠勝於同類基金平均的 178.06%，短中長期各區間皆表現居冠，驗證投資團隊實力，值得長期持有。

辨識消費趨勢，景順環球消費趨勢基金短中長期績效第一

資料來源：晨星，截至 2021 年 5 月底，單位 %，美元計價，同類型為台灣核備之境外產業股票 - 消費品與服務類別 (共 7 檔)

展望下半年，Ido Cohen 指出，美國一系列的利多因素將推動今年的消費者支出激增，即便就業水準持續反彈，但美國仍將持續為低端消費者提供刺激；房價上升及強勁市場表現所形成的更加強大「財富效應」，進一步提升高端消費者的消費意願，相信疫苗將很快完成大規模接種，使消費者及政府解除對消費行為的封鎖，釋放被壓抑的個人消費需求。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv21-0239