升息預期提前 新興亞股失血 台股淨流出居冠

美國聯準會聯邦公開市場委員會 (FOMC) 釋出可能提前升息消息，資金大舉撤離新興亞股，其中，台股淨流出 9 億美元居冠，只有越股獲得逆勢買超。而在資金從台股拔檔之際，法人看好可逢低布局半導體股。

美國聯準會利率點陣圖顯示 2023 年有可能升息兩次，比原先預期提前，導致黃金創去年 3 月以來單週最大跌幅，美元指數攀高，新興市場面臨資金淨流出。

上週新興亞股資金淨流出 19.4 億美元，外資贖回力道最重的前三市場為台股、南韓、泰國，金額分別為 9 億美元、5.9 億美元、2.4 億美元，台股流出金額為近 5 周來最高。越南為唯一逆勢吸金 0.1 億美元，也是上週表現最強勢的市場，週漲幅達 1.9%。

中信關鍵半導體 ETF(00891-TW) 經理人張圭慧表示，聯準會正逐步著力使貨幣正常化，但即使升息，市場資金仍相當充裕，屆時利率轉向雖難避免短期震盪，但長期股市展望仍相對樂觀。

產業方面，張圭慧相對看好半導體族群，她表示，雖然短期受疫情干擾，但檢視半導體產業近日公布的營收，不僅大致符合市場預期，甚至略優於預期，不少個股皆有雙位數的年成長率。半導體上游 IC 設計目前市場需求強勁，面對供應鏈短缺，一線的 IC 設計公司相對擁有掌握產能的優勢。半導體中下游的晶圓代工、封測等產能亦相當緊俏，後續的營收推升動力來自更多新興應用及漲價效應。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年散戶大軍的進駐，為越股牛市帶來燃料。根據彭博、VSD 研究資料，越南股市原本就是散戶居多，比重高達 7 成。去年由於疫情爆發，央行將再融資利率降到歷史新低，加上房地產由於疫情關係流動性降低，吸引資金流往股市，散戶人數急增；2019 年越南股市平均單月新開戶數是 1.6 萬，2020 年平均為 3.3 萬，翻升了一倍，今年越股表現出色，散戶更受鼓舞，前 5 月累計的新增開戶數已超越 2020 年全年。

張晨瑋表示，越南經濟基本面仍相對穩健。越南上市企業今年獲利年增率預估約增長 3 成，而越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點 2018 年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間，建議投資人可適時分批入場。