達里歐、薩默斯：儘管Fed轉鷹美國經濟仍有過熱風險

前美國財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 和橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 周一 (21 日) 表示，美國正走向一段時間的經濟過熱和通膨，儘管聯準會表示將在此事發生前介入，但這可能會威脅到經濟復甦。

達里歐出席 Qatar Economic Forum 線上論壇說到：「要說聯準會應收緊貨幣政策很簡單，而我也如此認為，但我們將會看到一個非常敏感的市場和經濟，因為資產已經走多非常長一段時間，只要輕輕踩剎車都會損害市場，它們的定價方式也會影響經濟。」

聯準會官員上周加快可能升息的時間表，這讓市場感到意外，此外還提高未來三年的通膨預期，並表示已開始討論何時縮減購債。

與會的薩默斯也表示：「我接受聯準會對現實看法所做的有限努力，市場越來越意識到這種過熱可能需要採取貨幣政策應對措施。但不應該只是修改預測，而應思考他們的思維哪裡有誤，導致預測差距如此遙遠。」

此外，另一位參加論壇的前財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 則表示：「聯準會需要進入利率和債券組合正常化的時期是毫無疑問的，這是需要非常仔細觀察的事情，而市場低估這種風險。」

薩默斯認為聯準會在通膨問題上較過去觀點不同，3 月時預估今年核心通膨將達到 2.2%，而今年前五個月通膨率已經超過 2% 的水平，如今開始承認價格持續成長的威脅，並將今年的核心通膨預期上調至 3%。

不過，達里歐認為通膨不太可能達到 3%，他反而更擔心金融資產價格的上漲，他說：「金融市場周圍有大量的流動性，且資金移轉快速，因此很難證明現階段這些報酬是合理的，我認為我們正在製造某種泡沫。」