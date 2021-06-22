線上藝術拍賣輕鬆入門！蘇富比亞洲區現代藝術部主管郭東杰親解新手須知

La Vie 2021/6 月號 我想買一件藝術品

Jun 15, 2021 La Vie

新冠肺炎疫情重創世界經濟，改變業態的產業實在不少，藝術品線上拍賣會，去除了競拍者的時空障礙，屢屢刷新拍賣記錄，網路平台也提供新手藏家很好的入門機會。這次我們邀請到蘇富比亞洲區現代藝術部主管郭東杰（Felix Kwok）談談新手藏家如何輕鬆入門線上拍賣？

在藝術品拍賣業界累積豐富經驗的 Felix，2012 年加入蘇富比，曾見證多場藝術品拍賣的他，也親眼見證了疫情對藝術品拍賣產生的影響。疫情延燒至今，將經營模式比重放在線上拍賣、網路行銷的蘇富比，2019 年官網上的網路拍賣專場只佔所有拍賣的 30%，一年之內，網路拍賣專場的佔比已經飆升到 70%；到現在透過網上競投的比例，已經超過 80%。此外，網路競標沒有時間跟地理限制，對於新手藏家來說更容易入門！

迎接網路世代的線上拍賣

談及線上藝術拍賣，以蘇富比來說，大力開發的網路拍賣形式有兩個方面：第一種是單純網路拍賣，客戶可以登入網路專場，進行拍賣競投；第二種則是將「網路互聯」的特質加入實體拍賣。在過去，實體拍賣依賴全球巡迴展出，目錄為紙本，買家也必須親自到場；但是一切都網路化之後，蘇富比已經加入電子版的目錄，並且顛覆過去照本宣科的形式，現在在網路上發揮創意的空間大了，會加入許多影片元素，透過手機跟網路，拉近鑑賞多元體驗。這些都大大彌補藏家不能到現場的遺憾，有了網路平台，客戶在競標的時候可以降低時間或是旅遊成本，也讓年輕或是網路世代的人更能參與藝術品競標。

網路競標除了對使用者友善的操作介面之外，最重要的就是可信度，蘇富比要怎麼在網路世界建立信賴度呢？Felix 表示：「蘇富比有自己的品牌效益，在實體轉網路的過程中，一步一步建立買家的信任，拍賣付款方式已經成熟的現在，用戶體驗可以達到無人化、零接觸，從登記、競爭拍賣、交割都在網路上動動手指就可以完成。」

當趨勢都在網路上，雖然對想要入門的新手藏家是個好機會，但是非網路族群會不會被排擠呢？Felix 說，「網路的改革跟節奏都是大勢所趨，但是蘇富比也會兼顧到對收藏有熱情的老一輩藏家，在相當門類上必須保持經典拍賣模式，或是維持拍賣業務人員一對一的直接溝通管道，提供更有針對性的諮詢服務。」但是，這些資源也是新手買家可以得到的，在參與競標之前，除了在官網研究拍賣品的資訊，蘇富比也提供專業諮詢，解決所有藏家的疑難雜症。

網路讓競標更有看頭

過往對許多人來說，以拍賣方式收藏藝術品，是金字塔頂端的人才熱衷的事情，但是現在透過網路，拍賣活動已經深入不同族群，多樣化的拍賣品項，可以讓不同經濟能力的人負擔得起。在網路上，全民皆可參與拍賣，甚至半夜躺在床上都能購入自己心儀的藝術品，網路提高了隨時隨地拍賣的樂趣，非常適合新一代的藏家。

而網路這平台，也意外地拉高不少競標品的價格，2020 年 6 月，紐約的當代藝術拍賣直播，因為是疫情發生後第一場大型藝術拍賣，引發高度關注，全球藏家都很期待，拍賣舉行的時間是紐約的晚上，香港時間的一大清早，結果整晚三場拍賣交易，30 件拍品僅 1 件流拍， 成交率達 96%，總成交額達 2.3 億美金，Felix 回顧這場拍賣，他印象非常深刻的是「培根（Francis Bacon）受希臘悲劇啟發創作的三聯巨畫，本來有個藏家在紐約用電話競標， 過程中在網路上殺出了一個程咬金，一路跟紐約電話上的藏家競標，從網路出價至 7,310 萬美元。雖然他最後還是輸給了電話投標， 不過他的這口價就打破了網路投標出價的最高記錄。」

隨著網路平台的重要性與日俱增，用戶體驗也非常受到重視，像是最基本的收藏品目錄，以前會有版面的限制，內容也比較偏向學術，但是透過網路的互動功能，除了核心資料之外，可以很輕易地讓用戶連結到 YouTube 觀賞藝術家的紀錄片，也可以把畫作做成能互動的分析圖，甚至加入 Scale Video 功能，讓網路上的用戶可以很清楚看到畫作跟人的比例，最有趣的是 AR 功能的延伸，只要用手機跟電腦點下心儀的畫作，就能模擬出這張畫作擺在自家的樣子，相當具有便利性之外，也讓藏家的瀏覽率變高。

跨域導覽拍品的魅力

「好的拍賣品需要由好的故事來呈現。」對 Felix 來說，好的故事等於嚴謹的研究，要充分專業，同時說故事的方法必須要有趣，過於學術很容易讓人感到枯燥，所以趣味性也非常重要。像是今年的春季拍賣，蘇富比就邀請名模林志玲與她的慈善基金會跨界合作，由林志玲以聲音導航，錄製一系列「雲導賞」短片， 為各地藏家介紹重點拍品。當中就有一段是林志玲講解林風眠的〈火燒赤壁〉， 由於林志玲曾經飾演過趙小喬，這樣的合作方式就是「小喬說赤壁」，碰撞出不少火花，21 世紀的演員介紹 20 世紀的巨作，跨越時空的組合跟對話本身就像藝術創作，而林志玲的語音導覽也一支獨秀，比起其他配音影片，點擊多出 10∼20 倍，不僅吸引藏家的眼球，也再次展現了網路平台的跨域魔力。

而網路拍賣興起，40 歲以下藏家佔比光是在 2020 年就成長超過 1 倍，顯示網路真的拉近了藏家跟藝術品拍賣之間冷冰冰的距離，而這些新入門的人，其實購藏能力也不容小覷。Felix 透露，許多年輕藏家的生財之道也就是來自網路業，拍下頂尖藝術品的人不在少數。但是對於一般藏家來說，像是洋酒、珠寶、手錶這些消費類別的收藏品比較容易收藏。

如果新手想要收藏藝術品的話，應該收藏哪個類別的藝術品呢？Felix 分析，現當代領域會比較容易入門，因為不只貼近當代人的審美觀，美學方面和生活、工作環境也能比較切合，另外鑑賞門檻相對較低， 沒有真偽問題，在收藏跟保存來說也是相對容易。以投資角度來看，目前現當代藝術是全球交易大宗，行情比較好掌握。Felix 也建議，如果想收藏高單價的藏品， 投資報酬率就是考量重點，可以在下手前多做功課、諮詢專家，才能讓現當代藝術品成為資產配置的好選項。

郭東杰

在 2012 年加入蘇富比，曾主力參與多場破紀錄的拍賣，他策劃過的專題拍賣會亦備受好評，包括「龐圖運動」、「戰後亞洲藝術」、「亞洲藝魂：全球啟動」、「現代行者」、「現代視界」及「現代隽影」等，不僅為現代藝術拍賣樹立新標竿，更獲得市場與學術界的積極迴響。

文｜翁琬柔

圖片提供｜蘇富比

完整內容以及更多藝術收藏入門指南，請見 La Vie 2021/6 月號《我想買一件藝術品》

※ 精彩全文，請詳見《La Vie》。http://www.wowlavie.com/

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