利率風險降 ESG債市仍有利差收斂空間

儘管美國經濟數據佳，拜登振興案進入國會協商，但規模與時程仍具變數，使得美債殖利率下滑，2021 年 5 月份投資級與高收益 ESG 債券 * 普遍上揚。此外，股市持續創高但走勢震盪、投資風格輪動，成長型如科技股與景氣循環如金融、消費類股互有表現，ESG 股市 ** 整體收漲。

柏瑞投信 2021 年 5 月「洞悉 ESG」報告指出，美國逐步走出疫情影響，加上拜登政府接連推出刺激政策，經濟與就業市場持續復甦，美國 2021 年第一季 GDP 季增年化達 6.4%，創 40 年最佳。雖然 5 月核心通膨因基期效應短暫攀升，但市場已逐步反應，通膨預期也跟著觸底下滑。預期美國 10 年期公債殖利率維持緩升格局，ESG 企業債所面臨的利率風險已有所下降。

柏瑞投信表示，就評價面來看，在新冠疫情未退、拜登推動綠色政策、全球負利率債券規模仍逾 13 兆美元的環境下，ESG 企業債利差仍具收斂空間。受惠於美國公債殖利率走勢趨穩，投資人持續尋找優質收益來源，亦吸引 5 月份資金持續流入全球 ESG 股票 ETF 跟 ESG 債券 ETF。

此外，在全球法人機構持續將 ESG 因子納入投資流程和決策下，預期將再次推升 ESG 投資浪潮。根據金融時報 5 月報導，規模上兆美元的挪威主權基金已宣布，針對未來新增的投資企業 (每年約 500-600 家) 將進行 ESG 評估，符合條件者才予以納入投資組合，此一 ESG 篩選投資流程，料將發揮全球永續發展的領頭效應。

ESG 債券市場供給增加

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，寬鬆環境使 5 月全球 ESG 投資等級債指數未償金額維持成長，全球 ESG 高收益債券指數未償金額和債券檔數亦較前月明顯增加，顯示投資人仍積極擁抱 ESG 資產，帶動 ESG 債券市場供給續增，而市場吸納債券供給的狀況良好。

此外，5 月全球公債殖利率持續回落，全球 ESG 投資級、高收益企業債券殖利率亦皆呈現走低，不過 ESG 債券殖利率約 1.62%，相對於全球公債仍具有投資吸引力。另方面，企業基本面持續受惠經濟復甦，5 月份全球 ESG 企業債及高收益債的信用利差呈現收斂，預期未來還有收斂空間。

在基金配置上，截至５月底，施宜君指出，依據柏瑞量化債券模型，5 月份產業配置偏好原物料、能源、銀行等景氣復甦受惠產業，並增加投組（含利率期貨部位）存續期間。投組平均殖利率為 2.37%，避險後的殖利率為 %，平均存續期為 5.66 年，總體來說，整體存續期間將維持較長的水準。

在 ESG 股市方面，柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘表示，股票量化模型顯示市場風險偏好仍佳，美國疫情發展樂觀，整體經濟持續轉佳，短期資金仍偏好消費相關的價值股。不過，今年來價值股領漲的優勢趨緩，成長股有望重拾成長動能，有利於以成長股為主的科技股表現，為近期投組加碼配置的重點。

江仲弘指出，截至 5 月底，本基金資產配置為投資級債 36.15%、高收益債 26.40%、股票 30.46%。投組產業配置以金融業為主，占比為 29.34%，循環性消費次之，比重為 14.38%。不過，基金投組配置仍將隨市況而作調整，並須留意 ESG 股債市場仍有波動風險。

2021 年 5 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/６。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

* 投資級 ESG 債券指的是彭博巴克萊 MSCI 全球企業債券社會責任指數 (投資等級)、彭博巴克萊全球綠色債券指數 (投資等級)。高收益 ESG 債券指的是彭博巴克萊 MSCI 全球高收益債券社會責任指數。本文所提及 ESG 投資級債、ESG 高收益債之價格、殖利率、利差，皆以上述指數為例。上述指數 2021 年 5 月表現分別為 0.5%、0.0% 跟 0.6%。非本基金績效指標。

**ESG 股市指的是 MSCI 世界股票 ESG Leaders 指數。2021 年 5 月表現為 1.6%。非本基金績效指標。

《註》柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 233.5 億元 ***。2020 年 11 月推出第二檔 ESG 主題基金 - 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，再度受到青睞，本基金規模為新台幣 81 億元 ***。

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面及評價面，共六個面向回顧 ESG 整體市況，並從 2020 年 12 月開始新增 ESG 高收益債的資料，以及新增與 ESG 股票相關的數據 (如指數表現、企業獲利、資金流向及本益比等)，並提出分析與建議，期待能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/5/31。基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110189)