精英推迷你電腦新品 助下半年營運升溫

精英 (2331-TW) 今 (22) 日宣布推出全球最小 15 瓦的 LIVA Q3 Plus 迷你電腦，瞄準數位看板、智能辦公室等智能解決方案，有助下半年營運加溫。不過，精英目前仍受料況吃緊影響部分出貨，中長期仍看好需求成長，新事業今年也將逐步發酵。

精英主要為主機板、迷你電腦、筆電等電腦週邊產品代工，雖然去年受疫情衝擊，但今年隨著遠距需求延續，加上內部轉型成果發酵，營運漸入佳境，展望今年，精英認為，營運仍要觀察市場、零組件狀況，目前仍無法滿足客戶所有需求。

精英進一步擴大市場布局，今宣布推出全球最小 15 瓦的迷你電腦 - LIVA Q3 Plus 新品，採用超微 (AMD-US) Ryzen 嵌入式 V1605B 處理器，結合超微 Zen CPU 及 Vega GPU 基礎架構，整合成 SoC 解決方案，可望提升使用者體驗、挹注營運動能再加溫。

板卡業務方面，精英表示，主要接品牌代工業務，並未直接面向終端市場，對終端銷售、虛擬貨幣熱潮業務上並未有直接感受。

除電腦周邊業務外，精英近年也積極轉型、布局新事業，精英表示，車用、儲能相關業務目前都持續進行中，雖然目前比重仍低，但看好今年逐步貢獻營運，也可望與母公司 (2371-TW) 進一步合作，擴大在充電樁、儲能業務布局，預期今年第 4 季起將陸續出貨。