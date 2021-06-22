本土疫情傷台股 5月券商獲利不到50億元月減逾6成

台股成交量雖持續攀升，但受疫情影響股市劇烈震盪，導致 5 月券商獲利縮水降至 47.61 億元，較前月大減逾 6 成，但累計前 5 月稅後純益仍有 448.89 億元，仍較去年同期大增 4.8 倍。

台股 5 月大盤成交值持續攀升，帶動經紀業務獲利持續進補，但因自營與承銷部位嚴重衰退，拖累券商 5 月獲利跟著縮水，單月稅後純益較 4 月大減 85.16 億元，月減幅 64.14%。

其中經紀業務部位，單月總成交量約 11 兆元，較前月增加 29.21%，推升券商單月經紀業務稅後純益突破百億元來到 102 億元，較前月增加 31%。

但受 5 月中旬本土疫情爆發，台股劇烈震盪，導致自營部位因出售證券與評價損失增加，單月稅後淨損 47.48 億元，較前月大減 1.6 倍；承銷部位也因疫情緣故，單月獲利縮水僅剩 1.91 億元、月減幅高達 79%。

不過，在資金行情加持下，挹注台股持續上攻動能，加上成交量屢創新高，累計前 5 月全體券商稅後純益共 448.89 億元，較去年同期增加 371.54 億元、年增幅達 4.8 倍。

進一步分析主要業務獲利表現，包括經紀、自營與承銷都繳出亮眼成績，其中經紀業務前 5 月稅後純益 369.64 億元、年增幅約 1.4 倍；自營前 5 月稅後純益 118.75 億元，擺脫虧損命運；另外，承銷稅後純益也有 34.98 億元、年增幅將近 4 倍。