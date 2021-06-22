〈台股盤中〉航海王、鋼鐵人高檔震盪 開高走低力守月線

美股四大指數周一全數收紅，激勵台股今 (22) 日開盤即大漲近百點，航運、鋼鐵類股同步走揚，指數一度上漲超過 200 點，不過，隨著傳產股高檔賣壓出籠，電子股仍欲振乏力，漲幅收斂至百點附近，力守月線大關，今日成交量預估大於昨日，達 5800 億元。

權值股今日走勢不同調，權值三王鴻海站穩盤上，小漲近 1%，台積電則在平盤遊走，聯發科受外資降評影響，表現最弱勢，重挫近 3%，失守 900 元大關，金控及傳產類股則扮演撐盤要角，包括富邦金、國泰金、台塑四寶、長榮以及中鋼。

觀察今日資金流向，航運、鋼鐵再度獲買盤青睞，占大盤成交比重分別達 42%、11%，合計高達 53%，電子僅約 32%，若以漲幅來看，電子為少數走跌的類股，其餘如航運、鋼鐵、造紙、玻璃陶瓷漲幅皆達 3-5%。

航運類股今日表現續強，成交值排名前 10 名中，航運類股就盤據前 8 名，包括萬海、慧洋 - KY、長榮、裕民、華航、陽明、長榮航、台驊投控，除華航外，其餘漲幅皆達 2% 以上。

鋼鐵類股則受惠中國實施監管政策，供需失衡情況不易改變，今日類股積極表態，上市就多達 14 檔亮燈漲停，龍頭中鋼也有半根以上，高興昌、新光鋼、春源、運錩、大成鋼、彰源也大漲逾 7%。

法人指出，隨著美國聯準會由鴿轉鷹，買盤資金明顯縮手，且台股來到萬七之上，仍須留意高檔震盪，提防漲多拉回壓力，部分遭調節的電子族群則因基期相對較低，可擇優進行布局。