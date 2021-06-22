〈東元改選前哨戰〉鈺叡收購菱光過半股權 黃育仁：一定捍衛經營權

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄與長子黃育仁的經營權之爭持續延燒，達勝集團攜手東元集團旗下投資公司新組成的鈺叡公司，擬以溢價近 2 成收購菱光 (8249-TW)50.1% 股權，對此，菱光董事長黃育仁今 (22) 日強調，一定會捍衛公司經營權。

黃育仁團隊發出聲明指出，已於昨 (21) 日接獲鈺叡公司申報及相關公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等，將依法於接獲通知 15 日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性，並委請獨立專家表示意見，也將召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

鈺叡公司以大股東身分協助菱光進行策略轉型，將以每股 29 元收購菱光 50.1% 股權，溢價近 2 成。由於鈺叡是由達勝伍創業投資公司及資深專業經理人共同投資設立的公司，股東組成除了達勝伍外，還包括專業經理人趙元旗、光元實業及東安投資。

其中，光元實業與東安投資均為東元的轉投資公司，市場解讀，鈺叡公開收購菱光股權，是黃茂雄可能試圖淡化菱光勢力並掌握票源，意味黃茂雄與黃育仁的父子相爭態勢，更加白熱化。