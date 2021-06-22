三大法人賣超近121億元 外資再賣逾百億 連賣5日

台股今 (22) 日震盪近 200 點，收在單日最低 17075.55 點，小漲 12.57 點或 0.07%，成交金額 5452.92 億元，三大法人僅合計賣超 120.97 億元，僅投信買超，其中外資今日再賣超 111.31 億元，連賣 5 個交易日；僅投信則轉買 2.65 億元，中止連 2 賣；自營商賣超 12.25 億元，連賣 2 日。

今日電子股在台積電、聯發科持續低迷下，表現弱勢，資金湧入傳產股，其中以鋼鐵股最強勢，在中鋼大漲逾 5% 帶領下，包含中鴻、長榮鋼、官田鋼、新光鋼、海光、威致等一共 19 檔鋼鐵股飆漲停，大成鋼、運錩、美亞等也有 9% 上下的漲幅。

而強勢多日的航運股，今日走勢兩極，貨櫃三雄長榮、萬海開高走低，終場回測平盤，陽明更是翻黑，航空雙雄華航、長榮航也有跌超過 4-5%，但榮運、志信、新興、慧洋等續攻漲停。

此外，紡織塑化以及造紙也獲資金進駐，紡織指標南紡、聚陽、新纖等漲約 5% 左右，儒鴻、宜進、力鵬、嘉裕等也漲 2-3%；塑化則以中石化、亞聚雙雙漲 5-6% 以上最為強勢，聯成也漲 4%；造紙的士紙續攻漲停，榮成以及寶隆也漲 3-4%。