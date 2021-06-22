航海王尾盤遇大浪 台股漲點僅剩12點 失守月線

台股今 (22) 日開盤隨著美國四大指數走揚，盤中一度大漲超過 200 點，但由於航運類股歷經連日強漲，高檔賣壓出籠，壓抑大盤漲點不斷收斂，終場小漲 12.57 點或 0.07%，收在 17075.55 點，失守月線大關，成交量達 5453 億元，較昨日略增。

台積電今日持續受外資降評影響，股價持續走弱，更跌破昨日低點，收在 578 元，聯發科同樣受外資降評，一度重挫近 3%，終場下跌近 2%，力守 900 元大關，鴻海則守穩紅盤，其餘如台塑四寶、國泰金、富邦金、台達電都在盤上表現，為盤勢增溫。

觀察今日資金流向，航運、鋼鐵再度獲買盤青睞，占大盤成交比重分別達 40%、10%，合計高達 50%，電子僅約 36%，若以漲幅來看，電子為少數走跌的類股，其餘如航運、鋼鐵、造紙、玻璃陶瓷皆收紅。

航運類股受惠塞港效應，不論貨櫃、散裝以及航空運輸早盤表現同步強勢，但由於連日強漲，尾盤獲利了結賣壓出籠，萬海從一度逼近漲停跌回平盤，華航、長榮航也雙雙紅翻黑，重挫半根跌停板，僅散裝業者慧洋 - KY 鎖住漲停。

鋼鐵類股也隨著中國實施監管政策效益發酵，供需失衡情況不易改變，今日類股積極表態，上市就多達 20 檔亮燈漲停，龍頭中鋼也有半根以上，運錩、大成鋼、美亞也大漲逾 8%，漲勢相當凌厲。

展望台股後市，法人認為，隨著美國聯準會由鴿轉鷹，買盤資金明顯縮手，且台股來到萬七之上，仍須留意高檔震盪，提防漲多拉回壓力，部分遭調節的電子族群則因基期相對較低，可擇優進行布局。