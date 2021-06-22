史上最熱全球保險業巨災賠款二．五兆

文●楊佳真

去年是六十年一遇的庚子年，人類史上的這一年，總有重大災害降臨，去年當然也不例外，一起來看看，全球各國面對災害時，誰做好了保險準備？

地球加速暖化，二○二○年創下有史以來溫度最高的一年，颶風、野火等惡劣天氣瘋狂侵襲，加上新冠肺炎疫情反覆爆發，瑞士再保（Swiss Re）統計，二○二○庚子年共發生二七四起巨大災害，奪走近八千條人命，造成兩千零二十億美元的經濟損失（約合新台幣五．六六兆元），其中保險賠付了八百九十億美元（約合新台幣二．五兆元），保險覆蓋率約四十四％。

次要危險損失慘

兩大元凶：風暴和野火

雖然去年巨災次數與罹難人數，都較二○一九年的三一七次及一萬一千多人下降許多，但經濟損失卻暴增近四成；而保險賠款八百九十億美元，則是 Sigma 記錄中的第五高，超越二○一九年的六三○億及十年平均值七九○億美元。

追究巨災的原因，天然災害造成的保險賠款，占比九成一，損失達八百一十億美元，其中又以「次要危險」占比超過七成，次要危險通常與天氣有關，例如：洪水、冰雹、暴雨、野火、乾旱等，其中去年的兩大元凶就是強烈風暴和野火，而瑞再大膽預測，隨著全球暖化，次要危險發生的機率也將大幅增加。

瑞士再保研究院統計，過去十年間，全球「次要危險」的保險損失共有四一八三億美元，以強烈風暴占最大宗，已超越「主要危險」的三一七四億美元保險損失。

三十個颶風破紀錄

命名系統不敷使用

話雖如此，「主要危險」仍不能輕忽，瑞士再保研究院發現，保險賠款攀升的年份，都伴隨著主要危險事件的發生，例如二○一七年的颶風哈維、艾瑪、瑪麗亞，二○一一年的日本及紐西蘭大地震等。

而去年北大西洋的颶風猶如一場接力賽，史無前例有三十個颶風生成，打破二○○五年二十八個颶風的紀錄，帶走超過四百條人命，這也讓聯合國世界氣象組織（WMO）慣用的二十一個颶風名字全數用盡，只好改以希臘字母命名。

其中，颶風伊塔（Eta）是去年第二十八個被命名的風暴，與颶風蘿拉（Laura）並列為去年最強颶風。伊塔不僅肆虐美國，也侵襲哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬，共釀二一一人死亡，是中美洲二十多年來最嚴重的天災。

保險業長期針對「主要危險」進行密切監控與預測，但規模急起直追的「次要危險」卻沒受到太大重視，瑞士再保研究院呼籲，自然災害的風險評估需要重新洗牌，保險業應重視日益壯大的「次要危險」，並開發對應的保險商品。

野火損失史上第三高

去年極端高溫肆虐美國西部（尤其加州地區），加上頻繁的閃電現象，催生了十七起野火，燒毀面積等於三分之一個台灣，血紅色天空宛如末日，野火更蔓延進人口密集的住宅區，許多人攜家帶眷、棄屋逃難去，美國野火引發的保險賠款，也創下史上第三高紀錄。

難兄難弟的還有澳洲，從二○一九年九月開始肆虐的野火，一直延燒至隔年三月才平息，包括澳洲國寶無尾熊在內，至少十億隻動物葬生火窟，焚燒面積超過三個台灣。

而野火熄滅後，以農業及畜牧業為經濟命脈的澳洲又遭逢旱災，去年五月，澳洲東部因連年旱災，羊隻數量降至史上新低，農家紛紛拋售或丟棄牲畜，全國棉花和稻米產值也都腰斬。

洪水氾濫

保險賠款二十億

亞洲地區包括印度、孟加拉、尼泊爾、中國和巴基斯坦，去年則飽受季節性降雨帶來的洪患之苦。

整個夏季豪雨，讓中國長江的洪水一波接一波，當地氣象局連續發布長達四十一天的暴雨警報，尤其四川及重慶水患氾濫，影響七千多萬人民，就連世界最大的水利工程「三峽大壩」也逼近潰堤，加上長江流域是中國主要糧倉，當局更發出「節約糧食」的警示，整體保險賠款超過二十億美元。

印尼首都雅加達因長期地層下陷，又適逢極端降雨導致大淹水，決定「遷都」以因應人口暴增及區域發展平衡。

愛琴海強震海嘯

餘震更破千起

去年十月底，歐洲愛琴海地區發生規模七．○強震，並引發小範圍海嘯，造成土耳其沿岸（包括大城伊茲坦堡、伊茲米爾）還有希臘雅典等地超過百人罹難，傷者達上千人，而主震後更發生一千多起餘震，相當驚人。

這起事件引發民眾對建築物耐震度偷工減料的質疑，當局立刻逮捕有關的建築承包商；而雖然當地已展開都市更新及強制拆除，土耳其街上有許多老舊建物及非法建築，禁不起地震摧殘，這起事件也值得市容老舊的台灣反思。

兩大人禍震驚全球

去年的人為釀災事件僅八十五起，寫下數十年來新低紀錄，然而，「貝魯特港大爆炸」和「美國佛洛伊德案」，使得人禍損失與前年相去不遠。

去年八月，黎巴嫩首都的貝魯特港口發生猛烈爆炸，房屋幾乎全毀，釀兩百人喪生、五千多人受傷。原因竟是港口倉庫囤放了沒收六年、重近三千噸的硝酸銨，因不明原因起火燃燒，才引發劇烈大爆炸。

美國佛洛伊德案，則是去年五月時，一名非裔男子佛洛伊德因涉嫌使用假鈔遭逮捕，期間被一名白人警察以膝蓋壓頸致死，由於案件涉及種族歧視、加上疫情失業困頓，導致數百萬民眾不滿而走上街頭，爆發大規模示威，迫使部分城市實施宵禁。

～精彩全文與圖表請詳見 4-5 月號（389/390 期合刊）現代保險雜誌，或請訂閱現代保險雜誌（http://www.rmim.com.tw/news）



來源：《現代保險雜誌》 389/390 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》