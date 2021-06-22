瑞銀估台股上看17470點 點名紡織、製鞋搭歐美解封順風車

台股在萬七關卡附近震盪整理，瑞銀認為，儘管市場對企業獲利有信心，但在聯準會貨幣政策影響下，預估今年底前大盤指數可望落在 17470 點，其中又以紡織、製鞋等傳產可望因歐美經濟解封而受惠。

瑞銀今 (22) 日舉行台灣企業論壇媒體說明會，吸引 600 多家上市櫃參與，而針對台股走勢，瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾說，台股歷經 5 月疫情爆發後的劇烈震盪後，預估第 3 季受美國貨幣政策影響，仍難逃波動走勢。

陳玟瑾指出，原本瑞銀預期美國應該會在 8、9 月討論貨幣政策，並於明年實施，但從聯準會談話來看，不排除聯準會將提前啟動貨幣緊縮，而回顧 2013 年聯準會討論緊縮貨幣政策時，也造成台股波動，2014 年正式實施時，台股又回歸基本面。

陳玟瑾分析，從過去的歷史經驗來看，美國這次討論貨幣緊縮時程，可能讓台股第 3 季受不確定性影響陷入波動震盪，但從企業獲利來看，今年台股企業獲利仍可望有 30% 的成長，研判指數可望在年底前來到 17470 點。

陳玟瑾認為，預估到了第 4 季市場將聚焦明年成長動能，其中較看好半導體成長，至於非科技股部分，則看好紡織、鞋類等傳產族群，屆時可望受惠於歐美經濟解封，挹注產業成長動能。