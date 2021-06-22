歐盟正式啟動對Google廣告技術業務的反壟斷調查

歐盟周二 (22 日) 正式對 Google 的廣告業務啟動反壟斷調查，評估這家科技巨頭是否偏好自家的網路廣告技術服務，恐成為 Google 核心業務至今面臨最大的反壟斷挑戰。

歐盟主管反壟斷事務的執行委員 Margrethe Vestager 表示：「Google 出售廣告版面，同時具備網路廣告中介的身份，它幾乎存在於網路展示廣告供應鏈的各個層面，我們擔心 Google 使競爭對手的廣告服務更難以在廣告技術堆疊中競爭。」

作為調查的一部份，歐盟將評估 Google 是否限制了廣告商、出版商和其他第三方競爭對手訪問用戶數據的能力，此外，歐盟還將針對 Google 停用第三方 cookie 技術的計畫進行調查。

上述調查代表著歐盟對 Google 在網路廣告領域的全面審查已正式展開。本月稍早，法國反壟斷當局才因 Google 濫用網路廣告市場的主導能力，對其處以 2.2 億歐元罰款。

針對歐盟調查，Google 發言人透過電子郵件回應：「每天都有上千個歐洲企業使用我們的廣告產品，來吸引新客戶並為網站帶來資金，這些企業之所以選擇 Google 的廣告工具，是因為它們具有競爭力和效率。」

作為 Google 的業務重心，網路廣告佔母企 Alphabet(GOOGL-US) 去年總營收的 13%。歐盟預計，2019 年歐盟整體網路展示廣告業務總規模為 200 億歐元 (約 238 億美元)，Google 作為廣告中介的角色在其中具有很大的影響力。