〈瑞銀台灣企業論壇〉瑞銀：PC需求仍強 缺料問題明年Q2趨緩

新冠肺炎疫情炒熱電子消產品行情，然而隨著疫苗接種率提高、歐美逐步解封，恐讓 PC 需求放緩，瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，目前需求雖仍強勁，但預估缺料問題可能在明年第 2 季開始趨緩，達供需平衡狀況。

陳星嘉指出，從這幾天 UBS 的論壇供應商的說法來看，市場認為 PC 需求還是非常強勁，預估第 2、3 季仍將逐季增長而年增幅也有兩位數，整體而言，PC 仍有 2 到 3 成的缺口待填補，這其中關鍵就是市場缺料。

陳星嘉說，部分大型供應商坦言，PC 缺料問題可能在明年第 2 季開始放緩，顯示明年上半年 PC 供給需求將趨近於平衡；但儘管 PC 需求放緩，不過在未開發國家的客戶需求拉抬下，仍可望支撐 PC 需求力道。

展望後市，瑞銀看好電動車潛力，可望成為下游硬體科技廠商的新成長動能，預估電動車未來 10 年的產值，將是目前「PC + 手機」兩大市場產值至少 2 倍以上，甚至上看 3 倍。

陳星嘉認為，汽車產業在電子化過程中，將帶動電子相關產品比重提高，這也正好提供下游硬體公司切入汽車產業的機會。

要注意的是，電動車部分關鍵零組件，台廠下游廠商目前仍在剛起步，因此電動車趨勢對部分廠商營收或獲利貢獻相當有限，但即便如此，瑞銀仍看好電動車的下游硬體科技廠商發展潛力與成長動能。