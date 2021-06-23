〈美股盤後〉鮑爾聽證放鴿 比特幣回神 那指締歷史新猷

週二 (22 日) 聯準會主席鮑爾出席國會聽證會，持續釋放偏鴿派的言論，隨著比特幣回神重返 3.2 萬美元大關，區塊鏈類股止跌，GameStop 反彈，科技股強勁上攻，那指收盤締歷史新猷。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二出席國會聽證會，鮑爾持續淡化市場對通膨的擔憂，並對就業市場前景抱持樂觀。他強調 Fed 不會先發制人般地升息，減碼購債規模將依數據而定。

克理夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二稱，為了維持金融穩定性，Fed 貨幣政策指導方針，必須更明確考量長期超低利率、購債計畫等非常規政策的可能風險。

拜登上月設立防疫新目標，希望在美國獨立日 (7 月 4 日) 前，讓 70% 的美國成年人至少接種 1 劑新冠疫苗，完全接種成年人口目標要達 1.6 億人。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週二承認，拜登政府預測在 7 月 4 日後數週，才能實現新冠疫苗接種目標。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.78 億例，死亡數突破 387 萬例，美國累計確診超過 3355 萬例，累計死亡數超過 60.2 萬。印度累計確診超過 2997 萬例，巴西累計確診 1796 萬例。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 68.61 點，或 0.20%，收 33,945.58 點。

標普 500 指數上漲 21.64 點，或 0.51%，收 4,246.43 點。

那斯達克指數上漲 111.8 點，或 0.79%，收 14,253.3 點。

費城半導體指數上漲 13.44 點，或 0.42%，收 3,185.43 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和房地產板塊收黑，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.27%；臉書 (FB-US) 上漲 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.10%。

道瓊成份股漲多跌少。Nike (NKE-US) 上漲 1.87%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.65%；Visa (V-US) 上漲 0.70%；默克 (MRK-US) 下跌 0.72%；波音 (BA-US) 下跌 0.61%；Salesforce (CRM-US) 下跌 0.62%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 持平；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.29%；美光 (MU-US) 漲 0.77%；AMD (AMD-US) 上漲 1.20%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.49%；高通 (QCOM-US) 漲 0.84%。

台股 ADR 僅台積獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.97%。

個股消息

比特幣早盤跌破 3 萬美元關鍵水位，促使相關概念股齊跌，但午盤比特幣重返 3.2 萬美元大關，這些類股聞訊回暖、收斂跌幅。

與比特幣價格掛鉤的特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.46%；美國最大虛擬貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 微跌 0.058%；Riot blockchain (RIOT-US) 上漲 2.09%；Marathon Digital (MARA-US) 下跌 1.76%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 下跌 1.93%。

歐盟委員會針對 Google 線上廣告技術涉嫌違反競爭法一事正式開啟調查。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.43% 至每股 2,446.61 美元。

麥當勞 (MCD-US) 上漲 0.42% 至每股 233.88 美元。麥當勞將在 7 月 8 日將推出首個客戶忠誠度計畫，常客能透過消費領取積分並兌換食品。麥當勞美國事業總裁 Joe Erlinger

GameStop (GME-US) 大漲 10.14% 至每股 220.40 美元。GameStop 週二宣布已完成增發 500 萬股股票，籌集了約 11.3 億美元資金。

Peloton (PTON-US) 大漲 8.38% 至每股 117.17 美元。Peloton 推出企業健康計劃，以吸引新用戶並擴大其會員基礎，包括 Wayfair、三星、SAP、Sky 和 Sap 都是首批加入該計劃的企業。

微軟盤中一度來到新高 (265.79 美元)，終場收紅 1.10% 至每股 265.51 美元，市值來到 2 兆美元里程碑。

經濟數據

里奇蒙 Fed 6 月製造業指數報 22.0，預期 18.0，前值 18.0

美國 5 月成屋銷售年化總數報 580 萬戶，預期 571 萬戶，前值 585 萬戶

華爾街分析

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 稱，通膨高於 Fed 的預期是真的，但鮑爾否認美國可能重演 1970 年代式的通膨失控，這讓市場平靜下來。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示，鮑爾概述通膨超調是如何來自經濟重啟直接影響的領域，鮑爾稱需求非常強勁，而且供應已措手不及。

瑞銀分析師持續看多美股，認為投資者應從今年迄今上漲空間有限的一些股票中從中獲利，包括房地產、非必需消費品和工業股。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主