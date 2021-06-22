台灣再度入列！白宮公布第二批5500萬劑疫苗分發清單

週一 (21 日) 白宮公布第二批 5500 萬劑疫苗的分配清單，台灣在內的亞洲國家將獲 1600 萬劑疫苗。

美國總統拜登 5 月中旬宣布，將透過 COVAX (疫苗全球取得機制) 和捐贈等方式在 6 月底前捐出 8000 萬劑新冠疫苗，目的是要協助全球抗疫。白宮 6 月 3 日宣布首批 2500 萬劑疫苗中向捐贈台灣 120 萬劑 AZ (阿斯特捷利康) 疫苗，並捐贈台灣在內等亞洲國家 700 萬劑疫苗。

週一 (21 日) 白宮第二批 5500 萬劑疫苗分配清單出爐，台灣再度入列獲贈名單中。第二批清單中，台灣、印度、尼泊爾、孟加拉在內的亞洲國家將透過 COVAX 獲得總計 1600 萬劑的新冠疫苗。

第二批清單與首批清單名單無太大差別，但加拿大、墨西哥和南韓不在第二波疫苗捐贈清單中。

白宮最新聲明宣布：「對於這總計 8000 萬劑疫苗，美國將通過 COVAX 分享其中 75% 的劑量，而 25% 以用於幫助全球疫情激增的國家，目標是增加全球新冠疫苗接種的普及率，為抗疫做好準備。」

該聲明還寫到：「隨著我們持續對抗本土疫情並致力於結束全球新冠大流行，拜登總統承諾將成為世界的疫苗兵工廠… 今天的公告剩餘 5500 萬劑疫苗分發的清單。關於這些疫苗，應根據國家疫苗計劃，優先考量諸如醫療工作人員等染疫風險最高者。」

據悉，美國近日贈台灣 250 萬劑 Moderna 疫苗，且已經完成交付，之後將不會分到疫苗。

週一疫苗股普遍收紅，Moderna (MRNA-US) 上漲 4.54%，輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.57%，嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.15%，阿斯特捷利康 (AZN-US) 微跌 0.10%。