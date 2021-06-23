〈紐約匯市〉鮑爾承諾升息不會先發制人 美元連二貶

美元對主要貨幣周二 (22 日) 連續第二天走軟，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證時重申，在就業市場出現「廣泛且具包容性」的復甦之前，不會只因為擔心未來通膨升溫就急於升息。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，紐約尾盤下跌 0.20% 至 91.733。美元上周三因 Fed 決策官員的利率預測而升值，並於上周五觸及兩個月高點 92.408。

鮑爾向眾議院參議員表示：「我們不會只因為通膨的可能性，就先發制人的升息，我們將等到實際通膨到來的證據。」

歐元兌日圓升值 0.19% 至 1.1940 美元，美元兌日圓升值 0.28% 至 110.65 日圓。

Fed 官員對何時應該緊縮政策有不同的看法。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 說，Fed 或許正處在將開始縮減購債的時刻，可能是今年底或明年初。紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 則表示，適合縮減購債的時間點由經濟數據決定，至於升息還早得很。

Manulife 資產管理公司經理人 Chuck Tomes 說：「在經濟重啟之下，通膨壓力比預期高了一點，但 Fed 仍認為大部分物價壓力不會持久。」

比特幣震盪，跌破 3 萬美元之後回升，紐約尾盤報 32,599 美元，24 小時內上漲 2.95%。

截至周三 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：