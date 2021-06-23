 1

Fed政策立場轉「鷹」 你準備好了嗎？

遠東商銀
Fed政策立場轉「鷹」 你準備好了嗎？ (圖:shutterstock)
Fed政策立場轉「鷹」 你準備好了嗎？ (圖:shutterstock)
Tag
外匯FED鮑威爾美元經濟復甦通貨膨脹人民幣美元指數隔夜利率澳幣紐西蘭幣股市匯市新型冠狀病毒疫苗長線交易風險基本面停損避險外匯保證金交易掛單遠東商銀日圓英鎊瑞士法郎加拿大幣降息寬鬆負利率歐元ECB非農

美國今年 5 月失業率降至 5.8%，但非農業就業崗位增加 55.9 萬個不如預期，市場猜測距離美國聯邦準備理事會 (Fed) 設定縮減寬鬆政策的門檻仍相去甚遠，甚至美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大漲 5.0%，創近十三年來最大升幅，Fed 則堅持，隨著經濟從新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封鎖中重啟，消費者被壓抑的需求釋放，推動強勁經濟增長和物價上漲壓力的預期升溫，但通貨膨脹上升只是暫時的，重申其寬鬆政策的承諾，美國財政部長葉倫亦認為通貨膨脹是過渡性的，敦促七國集團 (G7) 財政部長繼續為經濟提供財政支持，在 Fed 的鴿派立場推動下，美元今年 (2021 年) 第一季以大漲約 4% 的強勁開局後，自 3 月底以來已回吐多數漲幅，市場對美元前景看法依然分歧。

資料來源：湯森路透
資料來源：湯森路透

隨著美國消費者信心在 6 月反彈，紐約聯邦儲備銀行的月度調查則顯示，美國消費者預計明年經濟將繁榮發展，對通貨膨脹、房屋價格、收入和就業市場的預期都在回升，Fed 所偏好的美國核心個人消費支出 (PCE) 物價指數亦呈現上升之勢，在截至 5 月的 12 個月中，PCE 上升 3.8%，為三十年來最大的漲幅 (如上圖)，突顯通貨膨脹壓力上升，Fed 在 6 月的政策會議上維持政策利率和每月共 US$1,200 億資產購買規模不變，但將 COVID-19 疫情後的首次升息時點預測提前至 2023 年，多數 Fed 官員更預計 2023 年至少有兩次 25 個基點的升息。

美元指數月線圖 

資料來源：湯森路透
資料來源：湯森路透

Fed 政策突然轉向「鷹派」，激勵美元創兩個月高位，美元走勢的可能變化，對於持有” 非美元” 資產或貨幣的你，準備好了嗎?

外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要。遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 自 2004 年推出的「外匯保證金交易」，特性是投資人可以用 5% 的保證金，以放大的倍數 (20 倍) 作「先買後賣｣或「先賣後買｣的雙向外匯交易，並利用遠東商銀提供的 24 小時交易服務及網際網路交易平臺 - FETP，隨時充分掌握外匯市場的脈動，不論投資或避險都相當靈活。
若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或
觀看「外匯交易分享室」直播，網址：
https://www.feib.com.tw/foreignexchange/detail.html

遠東商銀外匯保證金交易專頁及客戶須知：https://www.feib.com.tw/foreignexchange/whats.html

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」
網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

歡迎掃瞄以下 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke) 加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號，或用 LINE 以 ID 搜尋「@feibmargintrading」加入 LINE 好友。

延伸閱讀：

1. 遠東商銀外匯講座－外匯交易分享室｜影音新聞

2. 外匯保證金交易，三個關鍵選項很重要

3. 常見外匯 Q&A 

4. 美元跌勢反彈？踏足外匯保證金交易，多空皆可操作！ft.Allen｜鉅亨看世界｜

相關新聞