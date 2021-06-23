〈能源盤後〉傳OPEC+討論8月起增產 Brent原油跌落75美元

週二 (22 日) 交易，原油期貨價格收低，Brent 原油價格自每桶 75 美元以上的高點回落，因市場預期 OPEC + 可能決定自 8 月起進一步增產。

路透社和彭博社的報導稱，OPEC + 已經討論了 8 月起進一步放寬產量限制的議題。OPEC + 排定 7 月 1 日召開會議。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「OPEC + 的報導表明，供需差距已經成為一個問題，OPEC + 正制訂彌補這個缺口的計畫。」

「由於夏季需求強勁和整體供應環境保守，推動了當前油價漲勢，而 OPEC + 對於增加供應的討論是當前油價漲勢最看跌的風險。」她說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 60 美分或近 0.8%，收每桶 73.06 美元。此契約今日收盤後屆期。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 27 美分或近 0.4%，收每桶 72.85 美元。此為交易最活躍契約，收盤後轉為最近月契約。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 9 美分或 0.1%，收每桶 74.81 美元，盤中高點在 75.30 美元。

根據 FactSet 的數據，Brent 原油期貨價格上一回超越 75 美元是在 2019 年 4 月盤中交易，但此為 2018 年 10 月以來未見的收盤高點。

Dickson 表示，「OPEC+ 可能會放寬供應，無論是官方自 8 月起增產，或者是非官方地降低生產協議的遵循度。」

OPEC+ 先前已達成協議，自 5 月到 7 月底逐步增產。

儘管如此，強勁的實物需求繼續支撐原油。德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告中表示，Brent 原油期貨的逆價差曲線 (近期期貨價格高於後期合約) 凸顯了原油的近期需求，也引發了額外的投機興趣。

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.22 美元，為交易最活躍契約自 2018 年 5 月 24 日以來最高收盤價。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.15 美元，為 2018 年 11 月 12 日以來最高收盤價。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.1%，收近每百萬 Btu 3.26 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (6/18 止) 原油庫存下降 630 萬桶、汽油庫存增加 130 萬桶、蒸餾油庫存增加 100 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存大減 720 萬桶、汽油庫存增加約 100 萬桶、蒸餾油庫存增加 100 萬桶。