〈能源盤後〉美原油庫存大減近800萬桶 連5週下降 激勵油價 Brent收登75美元上方

週三 (23 日) 交易，原油期貨價格收高，最近月 Brent 原油期貨價格收在關鍵 75 美元上方，因美國原油庫存下降近 800 萬桶，為連續第五週庫存下降。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，原油庫存連續多週下降展現了美國經濟實力，但同時也顯露出「我們產量匱乏的脆弱性」。

EIA 週三公布，上週 (6/18 止) 美國原油庫存下降 760 萬桶，為連續第五週庫存下降。EIA 也將上週商用原油庫存總數定在 4.591 億桶，為 2020 年 3 月 6 日止的當週以降最低水準。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 630 萬桶，而 API 週二則公布上週原油庫存下降 720 萬桶。

「我們開始看到供應緊繃，這是市場如此強勁的原因之一。」Flynn 說。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 23 美分或近 0.3%，收每桶 73.08 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或 0.5%，收每桶 75.19 美元，為最近月契約自 2018 年 10 月以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 42 美分或 0.6%，收每桶 74.50 美元，此為交易最活躍的契約。

EIA 也公布，上週汽油庫存下降 290 萬桶、蒸餾油庫存上升 180 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存上升 130 萬桶、蒸餾油庫存上升 100 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 2.27 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.16 美元。

7 月汽油和 7 月熱燃油均收在 2018 年 以來最高收盤價。

Flynn 認為，「EIA 數據顯示，美國汽油需求的回彈透露出美國大眾返回工作且重新開車上路的跡象。我們預期需求會持續下去，且會比供應面加速恢復。」

與此同時，EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心上週庫存減少 190 萬桶。美國整體石油產量減少 10 萬桶，降至每日 1110 萬桶。

「美國上週油井產量下滑，但這時節正常情況下產量會上升。我們開始看到美國頁岩地區投資不足的影響，或者是頁岩商出現更好的財務紀律。」

「無論是哪一個，我們開始看到需求端恢復的速度比供應端還快，這一點將在短期內支撐價格。」Flynn 說。

週二原油收低，係因報導稱 OPEC + 已開始討論 8 月起進一步放寬原油產量限制的議題。Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，交易者需要觀察 7 月 1 日舉行的 OPEC + 會議，確認 OPEC + 是否達成增產協議。

「俄羅斯已經出面暗示他們希望增加產量，雖然沙烏地阿拉伯可能很滿意目前的價格，仍可能會同意增產搶奪市場份額，避免其他 OPEC 成員的減產協議破裂。」

「沙烏地阿拉伯不會希望看到其他 OPEC 成員開始在減產協議上作弊。」Zahir 說。

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收近每百萬 Btu 3.33 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「預測顯示，從本週末開始，美國西部的氣溫將創下歷史新高。然而，南部氣溫低於正常水準，可能會一定程度上抑制天然氣整體發電需求的增長。」

「最近墨西哥的氣溫也高於正常水準，讓該處天然氣需求上升，過去幾日美國油管出口量接近歷史高點，每天超過 70 億立方英呎。」她說。