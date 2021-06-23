全球5月鋼鐵產量續增 但中國市場降溫

根據全球鋼鐵協會 (WSA) 統計，由於防疫措施鬆綁帶動經濟活動，全球 5 月鋼鐵產量年增 16.5% 至 1.744 億噸，但最大市場中國的增幅趨緩，且預料受到官方政策影響，未來幾個月還會繼續降溫。

凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品首席經濟學家 Caroline Bain 說，中國 5 月鋼鐵產量年升 6.6% 至 9,950 萬噸，但每日產量和 4 月相比下滑 1.6%。

凱投宏觀表示，中國雖然是鋼鐵最大生產國和最大消費國，但在政府祭出限制碳排放並抑制信貸成長的政策下，未來幾個月產量將持續減速。

其他地區產量激增，日本、印度和美國產量的年增幅分別為 42%、47%、48%。

Bain 表示，美國鋼鐵業正設法搭上鋼鐵價格的漲勢，「和去年疫情造成的不景氣相比，美國鋼鐵產量的恢復速度仍然相對慢，是促成價格強勁的原因之一。」

Bain 上個月警告，由於美國鋼鐵供應改善，未來產量成長將放緩，美國鋼價上漲已近尾聲。她解釋拜登政府的基礎建設計畫的時機和規模仍有高度不確定性，美國新屋開工數也顯示鋼鐵需求將下降。

凱投宏觀並預測，到今年年底，鐵礦砂將轉為供給過剩，到今年年底價格將回落到每噸 140 美元，2022 年底進一步下降到 120 美元。