鋼價飆漲 越南當局罕見公開要求鋼鐵廠減少出口

日經新聞報導，為了平抑鋼價，越南副總理本月稍早發布聲明要求國內鋼鐵製造商增加生產，並限制外銷。由共產黨官員公開干預產業運作，在越南十分罕見。

越南副總理黎明概 (Le Minh Khai) 本月稍早發布聲明說：「我們應該優先供應給國內市場，以確保價格穩定。」

營造業重要的熱軋鋼捲，在越南的進口價格已經漲破每噸 1000 美元，是 13 年來最高。年初至今價格上漲 50%，主因是生產大國中國的供給減少。

國際鋼價穩定上漲，需求並未因為疫情而減緩，加上今年來不斷傳出中國將停止鋼鐵出口的加值稅補貼，引發一波投機的採購潮。中國政府 5 月 1 日確定中止這種補貼，更進一步支撐鋼價的上漲走勢。

越南是東南亞最大鋼鐵進口國，去年共買進 1320 萬噸，主要來自中國。

一名業界人士說，過去河內當局擔心開放國內鋼鐵廠擴大產量，會被大量中國低價產品打擊，但考量到鋼鐵將在可預見的未來保持高昂價格，如今政府改變態度，建議國內企業增加產量。

越南建築承包商協會主席說，鋼鐵成本占建案 10% 到 20%，如果價格飆漲，大部分公司也無法重新協議價格，部分建案因此已經延誤。