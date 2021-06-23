風向還沒變！現在放棄價值股還太早了 成長股還得等等

直到兩週前，隨著美國經濟新冠疫情中復甦，價值股一直是今年的大贏家，但即使是 Fed 基調轉鷹派以及通膨上升的威脅阻止了價值股的漲勢，一些市場策略師表示，價值股今年仍可見收益。

市場領導地位一直在轉變。過去幾個月一直表現出色的價值股已從近期高位回落，而落後的成長股已經開始捲土重來。6 月 4 日到 6 月 18 日，iShares S&P 500 價值股 ETF 下跌了 5%，iShares S&P 500 成長股 ETF 上漲了 1.5%。

然而，週一這兩大基金出現翻盤，價值型 ETF 領先於大盤和成長型 ETF，這可能透露出一個訊號：現在放棄價值股還太早了。

Fed 上週表示可能會較預期提早升息，價值股通常對通膨上升和經濟成長更為敏感，因此往往對升息產生負面反應。儘管如此，市場專家仍然堅持他們對價值股的賭注。

Truist Advisory 首席市場策略師 Keith Lerner 寫道，「我們目前看到的是，價值股交易短期內變得太擁擠，且因為已經歷過去 9 個月的漲勢，所以很容易受挫大跌。然而，我們偏好看漲價值股的因素並沒有改變。」

Lerner 預期美國經濟今年成長近 7%，明年成長 3.5%，這會持續推動市場週期性領域的更強勁的獲利成長，而正是構成大部分一籃子價值股的領域。

大多數 Fed 官員預期要到 2023 年才會上調短期利率，雖然中間債券殖利率已經下降，但 Lerner 預期，今年下半年長期利率將會攀升，且隨著全球經濟復甦，殖利率曲線也會再次變陡。

他表示，在經濟復甦的早期階段，殖利率曲線不太可能大幅趨平。「利率上升將進一步折損成長股的未來現金流，且使其吸引力下降。」放眼未來 12 個月，Lerner 仍預期，價值股跑贏大盤。

無獨有偶，花旗策略師 Tobias Levkovich 也同樣認為價值股交易尚未結束。花旗預期，12 月之前，10 年期公債殖利率達到 2%。本週該殖利率已自今年年初的 0.9% 上升至 1.5%。

Lerner 認為，目前要返回成長股持續表現優異的要件似乎還沒有到位，因為成長股過去十年表現出色的原因之一是投資者願意為更好的獲利趨勢支付溢價。然而，自 2020 年 5 月以來，成長股（尤其是科技股）相對於大盤的獲利趨勢一直在下滑，幾乎沒有任何改變的跡象。

Levkovich 則認為今年晚期到明年之間，成長股的環境才會好轉，因為當前供應短缺的問題屆時可望解決，這就會讓物價上升速度冷卻下來。「單就這點就可能會舒緩高成長股背負的估值壓力。」

Levkovich 寫道，如果今年強勁的經濟復甦符合預期，價值型企業到了 2022 年的年度比較值可能就面臨難以打敗的高門檻，也難達到華爾街的預期，如此恐將拖累股價走低。

但就目前而言，投資者可能會在下半年看到一個更加顛簸震盪的市場，其中價值股收益將繼續領先。