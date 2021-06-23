國泰證ESG評級 逾百檔台股優質企業入列

隨著全球永續意識抬頭，ESG(環境、社會、公司治理) 投資逐漸形成新趨勢，國泰證為協助投資人挑選 ESG 標的，與台北大學專家團隊共同合作，對國內上市櫃企業進行 ESG 評級研究，目前共有 113 檔優質企業入選，投資人可免費從國泰證券「股票快選 App」一手掌握。

國泰證指出，近年來隨著全球主要國家和企業大力倡議，以及疫情催化重視永續議題，投資人開始意識到個人投資之於社會責任的意義，使後疫情時代 ESG 不僅成為熱門關鍵字，更是投資人檢視企業是否具備經營韌性的重要指標。

據彭博資料指出，截至第一季，全球 ESG 概念基金規模已達 1.38 兆美元，比起去年同期大幅成長 86%。

為了讓投資人更容易掌握台股中的 ESG 概念股，國泰證與台北大學合作對國內上市櫃企業進行 ESG 評級研究，依據 SEED 四個構面評分，挑選排名在前 42.5%、永續評等在 BBB 投資等級以上的個股標的，目前共有 113 檔優質企業入選。

國泰證統計，此次入選的產業前三名，以金融業 17 家居冠，其次依序為電腦及週邊業的 14 家，以及半導體業的 10 家，未來將持續定期更新。

對 ESG 議題有興趣的投資人，可透過國泰證免費的「股票快選 App」選股服務，快速找到兼具企業永續概念與營運成長潛力的投資標的，還可存為自選股一手掌握市場行情變動，運用個人資金發揮責任投資的影響力。