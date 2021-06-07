國泰證客戶規模破百萬 6月起免費提供美股即時報價

由於台股線上交易需求高漲，國泰證券至 5 月底止客戶規模正式突破百萬規模，為回饋廣大客戶支持，國泰證與精誠資訊合作，於 6 月 1 日起在「國泰證券樹精靈 App」免費提供紐約證券交易所 (NYSE) 美股即時行情資訊，百萬名客戶均可免費使用。

國泰證強調，總是將客戶需求放在服務最核心的位置，2017 年推出的線上開戶 App，近 4 年來持續引進新客戶，截至 5 月底止，客戶規模已正式突破百萬規模。

國泰證董事長莊順裕表示，客戶規模成長，更須牢記服務客戶的初衷，除了感謝百萬客戶的支持，更感謝全體同仁的勤奮投入。

莊順裕進一步期勉同仁們，百萬客戶象徵著肩上的責任更加重大，必須不斷思考，如何結合獨特創意並運用科技能量，從客戶的需求為出發點，提供最貼心的數位金融服務。

莊順裕強調，需訓練洞察市場需求缺口的敏銳嗅覺，以積極創新的服務，創造員工、股東和客戶共好的三贏企業願景。

國泰證近年來持續走在數位轉型的道路上，數位經營已有相當成效，繼台股定期定額創下諸多市場亮眼實績後，複委託美股服務也再度引領業界趨勢提供免費的美股即時行情服務。

國泰證說明，客戶只要在樹精靈 App 介面開通即時報價功能，即可於美股開盤時間接收即時的美股報價資訊，交易下單零時差。

國泰金控持續秉持「What if We Could」精神，傳遞創新能量，透過數位力量持續轉型，由於目前正值疫情期間，國泰證鼓勵客戶進行零接觸的線上開戶申請，透過國泰世華網路銀行 App 開立複委託帳戶。

欲瞭解更多國泰證券的數位金融服務，請逕上國泰證券官網 https://www.cathaysec.com.tw/ 查詢。