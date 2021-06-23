客運市場復甦 國際大型航空業陸續重啟航班

繼華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 陸續增班美國線，國際大型航空業者也陸續宣布航線恢復，阿聯酋航空預計於 7 月底恢復全球近 90% 航線，紐西蘭航空則宣布，在睽違 1 年多後，8 月將重啟每月 1 班台北 - 奧克蘭直飛航班，並於近期已恢復往返台北一周 2 班的貨運服務。

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 透露，6 月美國線機票銷售營收高達 1.5-2 億元，需求是 5 月的 4-5 倍，反映赴美需求大幅轉強。

阿聯酋看準全球疫情趨緩，各國逐漸放寬旅客入境限制，正擴展航線以滿足夏季旺盛的旅遊需求，包括台北等已復飛的 115 個航點在內，預計於 7 月底恢復全球近 90% 航線，每周共提供 880 個客運航班飛往 124 個城市，並將自 7 月 22 日起新增杜拜 - 邁阿密航班。

此外，為滿足乘客對頭等艙和商務艙的高度需求，阿聯酋也同步擴大其跨大西洋航線米蘭 - 紐約、雅典 - 紐華克的營運服務。

紐西蘭航空則表示，由於台灣市場一直是紐西蘭航空交通網絡的重要節點，已於 6 月 13 日恢復一周 2 班貨運服務，在貨運航班穩定營運後，也將在 8 月重啟每月 1 班台北 - 奧克蘭直飛航班，藉此促進雙方密切交流。

整體來看，航空客運市場正處在復甦階段，不過，法人提醒，於短期內邊境管制恐難見大幅鬆綁, 航空公司獲利恐仍需仰賴貨運，也須留意今年以來國際油價明顯較去年攀高，對航空業獲利面是負面因素。