台股強彈站回17300點 自營商狂敲逾百億 三大法人買超235.06億元

美國科技股走強，激勵台股今 (23) 日強彈站上 17300 點，收復所有 5、10 日均線及月線，電子股重回市場主流，台積電、聯發科回神大漲，PCB、記憶體、IC 設計及汽車股成為多頭焦點，終場指數上漲 261 點，收在 17336 點，外資終止連 5 賣，自營商更大舉敲進逾百億，三大法人合計買超 235.06 億元。

台股今日成交值 5247 億元。外資今日回頭買超 109.54 億元，終止連續 5 個交易日賣超；投信則轉賣 16.42 億元；自營商與外資同調，大舉買超 141.92 億元。三大法人合計買超 235.06 億元。

權王台積電一吐悶氣，勁揚近 3%，收 595 元，市值回升至 15.42 兆元；聯發科翻紅大漲逾 4%，重返 900 元之上，收在 941 元；聯電、鴻海、大立光、日月光投控、國巨等也有 1-4% 的漲幅。其他權值股方面，台塑、國泰金、統一、和泰車等漲勢也都相當強勁，但中鋼遭遇沉重賣壓，下挫逾 2%。

多檔航運股大股東申報轉讓，儘管航運今日成交比重仍占大盤逾 3 成，但散裝、貨櫃航運股倒成一片，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面亮燈跌停，散裝股慧洋 - KY、四維航、台航、中櫃、裕民等，也都挫至跌停價。整體運股類股指數大跌逾 8%，為盤面最弱勢族群。

汽車股今日成為多頭指標，汽車零組件廠怡利電、車王電、胡連等均衝上漲停，和大、江申同步勁揚逾半根停板；品牌廠裕隆回神大漲 4%，集團股裕日車、裕融、中華等也都在盤面上表現。汽車類股指數終場大漲 4.6%，買氣暢旺。

疫情帶動宅經濟發燒，筆電、遊戲機、伺服器等產品需求強勁，隨著第三季傳統旺季將至，電子股行情加溫，部分資金也重回 PCB 族群，金像電率先攻上漲停板，創 22 年新高，敬鵬也直奔漲停價，華通、定穎、台郡、嘉聯益等也都表現不俗。

連日遭到調節的記憶體族群，今天重回買盤懷抱，記憶體 IC 設計廠晶豪科股價直奔漲停，達 133 元，記憶體模組廠威剛、十銓連袂大漲逾半根停板。此外，IC 設計股同樣吸引資金進駐，其中，偉詮電強漲逾 8%，驅動 IC 廠敦泰、聯詠上漲逾 2%，MCU 廠新唐、盛群、閎康、松翰等也有不錯表現。