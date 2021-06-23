台股Q3迎電子股+除權息旺季 卡位5G+ESG護身

時序即將邁入第三季，台股位階處在歷史高檔區，如何選股成為重要課題，法人表示，第三季將進入電子股與除權息旺季，看好 5G 族群接棒，而逢高波動較大可透過高股息與 ESG 來護身。

上週美國聯準會 (FED) 召開利率決策會議，雖釋出偏鷹派訊息，使美股短線修正拉回，但由於美國疫苗接種速度稍有放緩，在擔憂經濟未完全恢復之下，聯準會仍維持寬鬆政策，讓美股又再現走高，連帶台股也水漲船高。

而本次 FED 會議將美國經濟成長率從 6.5% 提升至 7%，也說明 FED 官員皆看好整體美國經濟成長性，觀察美國、歐洲、中國 OECD 領先指標續揚，顯示景氣復甦已確立。

隨著歐美國家需求回溫所帶來的報復性消費潮，台灣強勁出口動能將持續支撐企業獲利，短期台股因受國際股市拖累及法人下修電子權值股評等，遭外資於 6 月 21 日大舉賣超台股 335 億元，昨日再賣超 111.31 億元，然而台股目前基本面佳，本土疫情亦獲控制，指數守住月線支撐後，今天反攻大漲逾 200 點，重登 17300 點之上。

隨第三季台股將進入電子傳統旺季，國泰投信表示，在 5G 連網電腦接連推出、電動車浪潮席捲、資料處理中心需求大增下，加上蘋果新品上市有望帶動今年整體 5G 手機出貨量，可望持續帶動相關電子營收表現，台股有望在電子股接棒下重拾上漲動能。

國泰投信指出，5G 在 2020 年正式起飛，目前 6G 的討論也正式展開，隨著 5G 在自駕車、智慧製造、智慧醫療等各領域應用擴大，都需要更高的頻寬與更廣的覆蓋，相關無線射頻元件、半導體、網路設備製造商皆能從中受惠。

台股電子股基本面穩健，在需求仍強、產能緊缺下，旺季備貨將提前展開，可逢低布局 5G 相關 ETF 提前卡位旺季商機。

而第三季同時亦進入除權息旺季，高殖利率股再度吸引市場目光，國泰投信指出，疫情使全球資金重新分配，2020 年全球永續型基金資金淨流入較 2019 年成長一倍，而今年第一季流入金額達 1853 億美元，已超越去年全年一半，預期全球持續流入 ESG 的資金將更加明顯，短線波動較大可透過高股息與 ESG 相關 ETF 來護身，適合投資人安心存股、長期持有。