百慕達反對G7全球最低企業稅：這是主權問題

G7 峰會上，成員國同意一個最低全球企業稅框架，將最低稅率定為 15%，但這一主張仍面臨著一群低稅收國家的反對，這些國家認為，這一說法是華盛頓對其內政的干預，並對此感到憤怒。

百慕達群島以低稅收的金融避風港而聞名，財政部長 Curtis Dickinson 表示，他不願實施最低企業稅，特別是，這個 6.4 萬人的島國還在試圖由疫情流行及 2008 年的金融危機中恢復過來。

他說：「百慕達有權自行決定，我們認為適合管轄範圍的稅收制度。」

他表示，百慕達稅收制度運行了 200 年，它並不完美，的確需要一些調整，但這些改變應該由他們自己決定，而不是因應某些全球倡議，被要求改變，「我會說這是一個主權問題」。

Dickinson 認為，對企業利潤徵稅將使百慕達更加官僚化，並增加業務的複雜性，從而威脅到其作為全球再保險中心的作用。百慕達目前的稅收制度以消費為基礎，它尋求易於管理、容易建檔，當前的制度對國家有用。

Dickinson 表示，將百慕達歸為那些販賣企業郵箱的避稅天堂一類，是不公平的。他認為，是稅收制度和簡化的監管制度，才讓百慕達成為合適的金融中心。

截至目前，金融服務公司 (主要是保險) 創造了百慕達一半以上的 GDP。