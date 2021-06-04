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拜登為保基建案暫緩調升企業稅 改推15%最低稅率

鉅亨網編譯余曉惠
拜登為保基建案讓步 傳改推15%企業稅率 (圖:AFP)
拜登為保基建案讓步 傳改推15%企業稅率 (圖:AFP)
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美國總統拜登為了基礎建設案讓步，將擱置企業稅稅率提高到 28% 的計畫，而是透過 15% 最低企業稅率和加強國稅局 (IRS) 執法支應支出，以換取共和黨支持。

白宮周四 (3 日) 證實稍早華盛頓郵報的報導。新提議的主要資金來源將來自國稅局 (IRS) 加強執法、取消富裕家庭遺產稅減免，以及利用 750 億美元未動用抗疫資金。這兩項計畫原本已在拜登的基建計畫和預算規畫當中。

消息人士透露，拜登的條件是共和黨必須同意基建支出不可低於 1 兆美元。此外，他仍希望基建案規模可以多達 1.7 兆美元

拜登政府擱置提高企業稅率，代表將失去未來十年預估可達到的 8578 億美元收入。根據財政部上周的預測，透過國稅局加強執法，國庫可進帳 7788 億美元，而透過 15% 最低企業稅率則可獲得 1483 億美元，合計可支應 9271 億美元基建支出。

拜登原本提出 2.25 兆美元基建計畫，並把企業稅從 21% 提高到 28% 等措施，支應開銷，之後為了爭取反對者支持，把基建案削減為 1.7 兆美元

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 說，共和黨希望 2017 年的減稅措施不變，因此「應該能接受」拜登的提案，白宮仍對各種選項保持開放態度，只要所得 4 萬美元以下的民眾不受加稅影響。

莎琪並表示，拜登絕對沒有放棄把企業稅提高到 28% 的計畫。民主黨人之後也可以透過預算協調程序，設法推行其他稅負計畫。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周四接受 CNBC 採訪說：「拜登個人願意妥協，願意花時間和兩黨參議員磋商。... 他希望推出大膽、大規模、至少 1 兆美元的計畫。」

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